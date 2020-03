Alfonso Reyes, el exbaloncestista y actual presidente de la Asociación de jugadores, ha sido ingresado al empeorar su estado de salud. Reyes anunciaba hace unos días que había dado postivo en el test del coronavirus y, desde entonces, ha ido compartiendo su dura experiencia en la lucha contra el virus. "38°C. Apenas he dormido, estoy exhausto. Esto es durísimo. He tenido toda la noche al 'perro negro' vagando por mi cabeza", decía recientemente.

Recibiendo a través de las redes el apoyo de cientos de seguidores, Reyes ha empleado Twitter no sólo para relatar sus vivencias, ya que ha querido usar su cuenta para lanzar varios mensajes advirtiendo al ciberespacio que ningún colectivo está a salvo de infectarse y que la enfermedad puede ser verdaderamente cruda. "Dejaos ya de gilipolleces, este hijo de puta ataca a todo el mundo. Hombres y mujeres por igual. Qué cansado debe de ser fijarse un nimiedades y no en lo esencial. Espero que al menos nos dejemos de tonterías cuando acabe todo esto".

Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede. March 21, 2020

La noche de este sábado, el exbreoganista señala en un tuit: "Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede". Cuatro horas después y tras estar esperando "sin pegar ojo en una silla", le asignaron cama. En la mañana de este domingo se mostraba optimista. "Me pusieron oxígeno y la saturación al 97%, muy buena", explicaba, antes de lanzar un mensaje de ánimo.