Juanfran García, sobre el inicio de la Liga: "Estamos muy preparados"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Juanfran García, valoró este viernes en rueda de prensa el estado de forma del equipo a dos semanas para el inicio de la Liga de Segunda División y aseguró que están "más que preparados" para el arranque de la competición, al que los jugadores llegan con "más ganas, si cabe, que durante la temporada pasada".

El Club Deportivo Lugo retomó el trabajo hace dos semanas y ya ha disputado su primer encuentro amistoso de la pretemporada, el que le enfrentó con la Ponferradina en O Ceao el pasado miércoles (1-2). Sobre este partido, el entrenador del Lugo explicó que, de momento, el sistema de juego se adapta a los jugadores que tiene disponibles y al momento de forma de cada uno. "Es verdad que con lo que tenemos quizá no da para trabajar a nivel general lo que uno quiere, pero quiero un equipo fuerte, con mecanismos claros, que sepa manejar diferentes situaciones de juego a lo largo de un partido y que juegue en función del rival", explicó.

En el partido contra la Ponferradina debutó el joven central Diego Alende, de quien Juanfran apuntó que "ofreció un nivel alto teniendo en cuenta que lleva mucho tiempo sin competir y que no es lo mismo entrenarse en solitario que llevar la misma carga de trabajo que el resto de tus compañeros".

Además de Alende, en ese encuentro estuvieron a prueba el ucraniano Olexandr Avramenko y el exjugador del Córdoba Sebas Moyano. "Son dos jugadores que están libres y vienen a prueba. Tenemos que valorar con calma si pueden aportar al equipo lo que yo pido", comentó Juanfran.

El técnico valenciano se refirió a Moyano como un jugador que quiere conocer "en profundidad" pero al que le falta ritmo de competición porque lleva desde marzo sin jugar un partido oficial. "En cuatro o cinco días no puedo tomar una decisión porque sería prematuro, pero tampoco puedo tardar demasiado porque sería malo para él", señaló.

Sobre el regreso de Campabadal, Juanfran insistió en la necesidad de mantener "la estructura de la temporada pasada, porque se creó algo en 18 días que otros clubes tardan en crear siete meses", y añadió que "inevitablemente tienen que venir caras nuevas, porque eso le hace al grupo dar un paso adelante".

Entre los nuevos fichajes no estará Juan Hernández, ya descartado tras su renovación con el Celta y posterior cesión al Sabadell. "El club no trabajaba solo en este fichaje. Su decisión no nos merma porque hay otras opciones".

Sobre el regreso a la disciplina de entrenamientos de Borja Domínguez, Juanfran hizo un llamamiento a la calma con el jugador pero aclaró que se trata de un activo de la plantilla "que tenemos que mimar porque nos puede dar mucho y su predisposición desde el primer día es total".