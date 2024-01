Carlos Canal: "Estamos disfrutando de una generación de corredores increíble que lo cambia todo"

Tras sus inicios en el mountain bike y el ciclocross, Carlos Canal (Xinzo de Limia, 28 de junio de 2001) afronta un examen tras fichar por el Movistar, uno de los grandes del ciclismo mundial.



Comenzó en Burgos, luego llegó el Euskaltel y ahora corre con el Movistar, ¿está contento con su trayectoria?

Gracias al paso por varios equipos tienes una visión más global del ciclismo y ves distintas maneras de trabajar. En Burgos estaba muy contento y la decisión de cambiar fue más por ambición personal, quería descubrir por completo cómo funciona el ciclismo profesional, estar en distintos equipos y ver diferentes planteamientos, además de tener esas ganas de superación. Lo que yo hago es buscar nuevos retos y no acomodarme nunca.

¿Hasta qué punto es cierto eso de que practicar mountain bike u otras especialidades beneficia para competir luego en carretera?

Ni es decisivo ni nada por el estilo, pero sí que supone una pequeña ayuda porque hay corredores que han pasado por ahí y tienen mucha facilidad con la bicicleta, sí que te da ventaja en las bajadas o en zonas y tramos muy marcados por las curvas. La facilidad para bajar te llega ahí y también se remarca mucho más la preparación técnica en el ciclista, le dedicas muchas horas a entrenar bajadas y pulir tu control sobre la bicicleta. Al final llegas a la carretera y ese método de trabajo te da un plus en ciertos momentos de la carrera.



¿Cómo se definiría como corredor?

Estos últimos años parece que también por esa habilidad de dominar la bicicleta, parece que las clásicas son un tipo de carreras que se me están adaptando muy bien y mi camino va un poco por ahí, pero como tengo hablado con el Movistar aún soy muy joven y hay mucho por explotar y pulir, además de descubrir facetas mías que aún no conozco.



¿Que objetivos tiene marcados esta temporada?

Hablar de la Vuelta a España queda muy lejano y será muy difícil acudir porque si todo va bien estarán Enric Mas y Nairo Quintana y el bloque será de gregarios puros para ellos, porque el equipo querrá ganar la competición con esos corredores. Antes quieren que me enfoque en las clásicas y será el gran reto de la primera mitad de la temporada y para lo que estamos al cien por cien preparados y para lo que estamos trabajando. Hay que ir poco o poco y mirar hacia la temporada de clásicas con carreras como la París-Roubaix o el Tour de Flandes.



¿Qué opina de la explosión que viven las clásicas y figuras como Van der Poel, Van Aert o Pidcock?

Las clásicas siempre fueron muy importantes, pero creo que están cogiendo un ámbito mas global en países c o m o España, que son de grandes vueltas. Al final aquí los corredores tienen perfil de grandes vueltas y ahora con estos nuevos que están apareciendo parece que también se busca un perfil de corredor para clásicas. Es muy ilusionante que se amplíe el abanico y que nos dejen buscarnos un sitio.

Los corredores que preparan clásicas pueden dinamitar una carrera y dar espectáculo, que es lo que quiere la gente"

¿Qué le parece ese tipo de corredor que es capaz de dominar una carrera o una vuelta?

Los corredores potentes que preparan clásicas puede que no sean los más competitivos en un día de alta montaña, pero sí que en una etapa de media montaña y mucha dureza pueden dinamitar la carrera y generar mucho espectáculo, que es realmente lo que busca y quiere el espectador, y la finalidad del ciclismo en sí.



¿Cómo se concretó su llegada al equipo Movistar?

Todo va por medio de intermediarios, aunque siempre el corredor tiene la última palabra. Soy un ciclista al que le gusta apartarse bastante de esos temas de fichajes y al final son temas que dan muchas vueltas y te pueden afectar al rendimiento y hacerte perder la concentración, yo quería que la decisión llegase casi hecha y cuando me presentaron las opciones, aposté por el Movistar como una decisión clara; eso de que sea un equipo español y acceder a todo el calendario me parecía una oportunidad que no se podía dejar pasar. Es ir a un equipo de primer nivel y también que me da unas grandes posibilidades. Entendieron mi forma de ser y tipo de corredor que quiero ser, me hablaron de tener libertad para las clásicas; en otras pruebas me tocará trabajar, en definitiva todo lo que me ofrecieron coincidía mucho con lo que a mí me gusta y apetece.

Aposté por Movistar como una decisión clara y una oportunidad que no podía dejar pasar"

Entre tantas estrellas, ¿se atreve a decir cuál es su preferido?

Estamos viviendo una generación de corredores increíble, al final aparecen corredores de gran nivel y lo cambian todo, rompen todos los esquemas, es una generación increíble. Para mi gusto personal andan demasiado porque toca competir con ellos, pero para el aficionado y el espectáculo es brutal; para mí la facilidad que tiene un corredor como Tadej Pogacar de disputar y ganar todo tipo de carreras y luego ir al Tour tras ganar Monumentos es algo espectacular; hay tres o cuatro corredores que están fuera de lo común.



¿Qué sueño tiene por cumplir en su carrera?

Ningún sueño es demasiado grande, pero tampoco nos podemos volver locos y tirar la casa por la ventana y pensar que podemos conseguir todo lo que nos propongamos, pero un sueño que me gustaría cumplir es terminar un Tour de Francia; otro sería correr por ejemplo una París-Roubaix, acabarla y hacerlo lo mejor posible. Ojalá sea este año cuando podamos acudir a la cita. Me haría mucha ilusión. Entra dentro de los planes.

"La gente no es consciente del mérito que tiene traer a Galicia corredores de gran nivel"

¿Estará en O Gran Camiño?

La idea es acudir al Gran Camiño, es una licencia que me permite el equipo y el resto de temporada serán las clásicas, pero en la carrera de casa estaré, no sé qué alineación traeremos y no sé si tendré libertad o tocará trabajar para un líder, pero es muy ilusionante correr en casa y darlo todo.



Una etapa sale de Xinzo. Me imagino que será algo muy especial.

Salir de casa y correr por las carreteras donde entrenas y con la presencia de toda la gente es un gran escenario. Intentaré ser protagonista.



Imagino que motivado por correr de nuevo ante Vingegaard.

Que uno de los mejores corredores del mundo esté en la prueba quiere decir que se están haciendo bien las cosas con esta carrera, la gente no es consciente del mérito que tiene traer a Galicia corredores de este nivel.