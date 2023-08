España, a un paso de tocar el firmamento

La cuenta atrás ha llegado a su fin, y este domingo a las 12.00 se vivirá en el Estadio Australia de Sidney una final mundialista inédita que enfrentara a España contra Inglaterra, en la búsqueda de la primera estrella por parte de ambas selecciones .

Españolas e inglesas volverán a verse las caras después del compromiso de los cuartos de final de la Eurocopa 2022, que culminó en la eliminación de La Roja y cimentó el paso de Las Leonas hasta lograr la consecución del torneo continental disputado en su país.

El fútbol está hecho de segundas oportunidades y este domingo España confía en revertir el agrio sabor de boca dejado por esa derrota, imponerse ante Inglaterra y coronarse campeona mundial por primera vez en toda su historia.

En común, además del elevado nivel técnico de sus jugadoras, ambas selecciones han demostrado una gran consistencia a lo largo del torneo, lo que les ha permitido superar rivales de peso como Nigeria, Colombia, en el caso de Inglaterra, o Suecia y Países Bajos en el caso de España.

La absoluta española llega al partido más importante de su historia en muy buena forma, con las 23 jugadoras disponibles y habiendo firmado una gran participación en el torneo mundialista, en el que acumula un saldo de cinco victorias y una derrota, contra Japón, mientras que el combinado inglés todavía no conoce la derrota en esta Copa del Mundo.

El seleccionador español, Jorge Vilda, tiene por delante el desafío de montar las piezas del rompecabezas para determinar el once más difícil de su carrera, en una cita que estará marcada por diversas batallas particulares.

Las elegidas

La presencia de Aitana al lado de Teresa Abelleira, la gran revelación del mundial, en la medular se da como segura, así como Cata Coll parece tener confirmada su permanencia en la portería tras ganarse la titularidad en pleno torneo despues de suplir en octavos a Misa.

De la misma manera, es previsible que la veterana Irene Paredes sea la encargada de comandar las filas defensivas, mientras que Oihane Hernández, ya con su sanción cumplida, y Olga Carmona se juegan un puesto en la última línea.

La principal duda del conjunto español recae sobre si Alexia Putellas podría repetir como titular o empezaría desde el banquillo. A pesar de que la doble balón de oro todavía no ha podido recuperar al 100% su nivel previo a la lesión y no ha tenido grandes apariciones en este Mundial, su presencia en el once de la selección es una pieza clave que intimida a las rivales.

También está en el aire si el fenómeno Salma Paralluelo, autora de decisivos goles en partidos claves, formará en el once inicial o si Vilda optará por la misma estrategia de los últimos encuentros, cuando apostó por guardar la explosividad de la extremo zurda para sorprender a las adversarias en el tramo final.

Inglaterra

La laureada seleccionadora Sarina Wiegman tendrá a su disposición la mediocampista Lauren James, una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, que podrá regresar al terreno de juego tras ser expulsada y sancionada con dos partidos por juego violento ante Nigeria.

Asimismo, el combinado de Las Leonas no deberá sufrir muchas alteraciones y se espera que la entrenadora saque máximo provecho de su fórmula vencedora, con fortalezas como Keira Walsh, Lucy Bronze, Rachel Daly y la delantera Alessia Russo, así como el impecable trío central de Jess Carter, Millie Bright y Alex Greenwood.

El seleccionador de España, Jorge Vilda, consideró el sábado que la final ante Inglaterra será un partido de "máxima exigencia" pero aseguró que confía en "el potencial y energía" de su selección para alzarse campeona mundial.

Vilda señaló que España llega preparada y "centrada" para el compromiso y destacó la evolución vivida por la absoluta a lo largo de la competición.

En líneas similares se expresó la veterana defensa Irene Paredes, quien destacó que, como jugadora profesional, disputar una final de un Mundial es "el partido que quieres jugar".

Paredes igualmente habló de la importancia de esta final no solo como jugadora sino por "todo lo que se genera fuera", en términos de avance del fútbol y del deporte femenino, por lo que mandó un potente mensaje, pidiendo además el apoyo para todos los que las verán por primera vez.