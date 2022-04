España ya conoce a sus rivales en el Mundial de Catar

La selección española ha quedado encuadrada en el grupo E del Mundial de Catar 2022, en el que se enfrentará al ganador de la repesca intercontinental 2 que disputarán Nueva Zelanda y Costa Rica, Alemania y Japón, según el sorteo celebrado este viernes en Doha.

España se enfrentará sucesivamente al ganador de la repesca intercontinental 2 que dirimirán Nueva Zelanda y Costa Rica (23 noviembre), a Alemania (27 noviembre) y a Japón (1 diciembre).



