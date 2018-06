España se cita con Portugal en medio de la tormenta

La selección española entra en juego este viernes en el Mundial 2018 contra Portugal, Cristiano Ronaldo y una crisis sin precedentes a las puertas del torneo, que desató la destitución de Julen Lopetegui y el nombramiento de Fernando Hierro. El nuevo técnico, hasta el pasado miércoles director deportivo de la selección, debuta después de una vorágine de 20 horas de locura.

No es el mejor momento para encarar un duelo de tan alto nivel, además en una cita en la que la ambición de España solo le permite aspirar a lo máximo en Rusia 2018; un partido clave en cada gran competición que admite margen de error, sí, pero que también condiciona y presiona para los otros dos choques.

La perspectiva desde la selección está desenfocada desde el martes, cuando el anuncio del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid tras el Mundial 2018 supuso un ciclón de decisiones que comenzó con la vuelta de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de urgencia a Krasnodar desde Moscú y continuó el miércoles con el despido del seleccionador por parte del impulsivo dirigente y la elección de Hierro para dirigir al grupo.

Parte de bajas

Carvajal no está a tope aún Álvaro Odriozola o Nacho, alternativas para la banda derecha de la defensa

Entre todas esas circunstancias, después de dos días en los que se ha hablado poco, o nada, del partido contra Portugal, de apenas dos sesiones al frente del equipo, con miembros del nuevo cuerpo técnico llegados a última hora y con la convulsión de todo lo sucedido, aparece el estreno mundialista de España en el estadio Fisht de Sochi.

La selección inicia el Mundial con un choque contra el actual campeón de Europa, un buen grupo y, sobre todo, liderado por Cristiano Ronaldo, goleador enorme, voraz. Así las cosas, Portugal reta a España en un pulso probable por el liderato del grupo. A su lado aparecen futbolistas de indudable potencial como Bernardo Silva, André Silva o Gonçalo Guedes, resguardado por detrás por la experiencia de Pepe y la fiabilidad bajo palos de Rui Patricio.

HIERRO, CONVENCIDO. El objetivo de España apunta a lo más alto. Ni siquiera la destitución de Lopetegui rebaja las pretensiones de España en Rusia 2018. "Si no estuviese convencido de que podemos hacer un gran Mundial no estaría aquí", anunció Hierro durante su presentación. No habrá cambios, ni mucho menos revoluciones. Ni hay tiempo ni cree Hierro que sea necesario. El nuevo seleccionador seguirá la línea de Lopetegui.

La portería

De Gea, debut mundialista El meta del United juega en Sochi ante Portugal su primer partido en la Copa del Mundo

En ese sentido, el once mantiene las mismas tres incógnitas que tenía antes del despido del nuevo técnico del Real Madrid; una por cada línea, desde el lateral derecho, donde concentra el entrenador la única baja -Carvajal por una lesión muscular- hasta la punta, pasando por la medular.

Dos jugadores compiten por la banda derecha, Odriozola, más ofensivo, y Nacho, fiable en cada minuto y en cada partido; otros dos por una posición en el centro del campo, Thiago o Koke, con más posibilidades para el segundo; y en ataque todo apunta a la titularidad de Diego Costa.

Las otras ocho plazas del once tienen los nombres definidos: el portero De Gea, ante su estreno en un Mundial; los centrales Ramos y Piqué, el lateral izquierdo Jordi Alba; y los centrocampistas Busquets, Iniesta, Isco y David Silva, máximo goleador de la era Lopetegui.

Una alineación con cinco campeones del mundo (Ramos, Piqué, Iniesta, Silva y Busquets), el mismo desafío que se propone ahora España, con el recuerdo de su decepción en Brasil 2014, con las dudas de sus últimos dos encuentros amistosos o la incertidumbre de su pegada ofensiva.

Tiene prácticamente definida su formación titular Fernando Santos, seleccionador de Portugal, sin variaciones respecto del habitual ni afectados por dolencias físicas, con la equipación roja, con la que nunca ha perdido, y con Cristiano Ronaldo frente una selección española contra la crisis.