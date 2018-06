No es humano: Gómez Noya acaba segundo su primer Ironman

El gallego Javier Gómez Noya, cinco veces campeón mundial de triatlón en la distancia olímpica, se estrenó este domingo en un Ironman con un segundo puesto en Cairns (Australia) y una gran marca por debajo de las ocho horas (7h56:38), a 1:40 del ganador, el neozelandés Braden Currie.

Gómez Noya, de 35 años, el único quíntuple campeón mundial de triatlón olímpico, ha aparcado esta temporada la distancia clásica para volcarse en su primer Ironman, con miras a disputar el Mundial de Hawai.

