El entusiasta Hoedt es presentado a la afición del Celta

El jugador internacional holandés Wesley Hoedt, cedido por el Southampton con una opción de compra a final de temporada, afirmó durante su presentación no estar preocupado por la situación del Celta en la tabla, un equipo que, a su entender, se adapta "muy bien" a sus características.

"No, porque si miras las cualidades del equipo, no preocupa, y si miras la clasificación, hay muchos equipos en cuatro o cinco puntos. Estoy seguro que podemos llegar a Europa", comentó el central, que definió al Celta como "un gran club, con un estilo de tocar que me gusta mucho más que el de la Premier".

A pesar de no tener minutos con el Southampton en los últimos dos meses, Hoedt se ofreció a Miguel Cardoso, con el que todavía no ha hablado, para jugar el próximo domingo el "importante" partido contra el Valladolid.

"Estoy listo para jugar, si tuviera que hacerlo mañana, podría hacerlo. Es cierto que no he jugado en dos meses pero he entrenado y estoy preparado", declaró el central, que esta tarde completará su primer entrenamiento con el equipo.

Hoedt espera aportar su "experiencia" al equipo celeste: "He jugado en dos de las mejores ligas del mundo -Serie A y Premier League– espero ayudar al equipo con mi experiencia. Me gusta sacar el balón jugado desde atrás y durante mi carrera ya me he enfrentado a grandes delanteros del mundo".

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, dijo que el acuerdo con el Southampton para su cesión se cerró "rápido", y se mostró convencido de que el holandés ayudará al equipo a salir de la "preocupante" situación en que se encuentra, con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso.

"Es un central zurdo, con buen pie, que nos puede ayudar en la salida del balón. Es alto, fuerte, y sus características se adaptan a lo que necesita el equipo ahora mismo”, indicó Miñambres.

Miñambres concretó además que el club vigués está buscando "uno o dos" fichajes más.



"Estamos esperando la situación del mercado. Puede ser un lateral y un jugador más atacante lo que venga ahora. Trataremos de reforzarnos en las posiciones que nos aporten más de lo que tenemos", añadió .



El director deportivo admitió que este mes han recibido ofertas por alguno de los jugadores "importantes de la plantilla -no quiso desvelar su nombre- pero dejó claro que únicamente saldrá si pagan su cláusula de rescisión".



"Estamos en la situación en la que estamos y tenemos a bastantes equipos preguntando por muchos de nuestros jugadores. Yo creo que no saldrán porque el club está en la idea de hacerse fuerte en este mercado, más en la situación en la que estamos", concluyó.