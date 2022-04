Emilly jugará más de cara a puerta con Julio Delgado

El pasado martes, Julio Delgado dirigió su primer encuentro al frente del Pescados Rubén Burela FS en esta nueva etapa tras la marcha de Lucas. Un relevo inesperado pero que el entrenador salmantino acepta con ambición. "No me costó tomar la decisión", asegura el que es considerado mejor entrenador por los premios Futsalplanet 2021 y que tratará de aprovechar a Emilly jugando más de cara a puerta.

"Echas de menos la competitividad, pero es verdad que necesitaba parar y me ha venido bien esta etapa en el Rodiles, donde les echaba una mano», comenta el técnico, que dirigió hasta hace una semana al equipo asturiano de Segunda División, aunque seguía residiendo en Burela.

Julio llega en el momento clave de la temporada, donde se van a disputar la fase final de la Copa de la Reina en dos semanas, del 6 al 8 de mayo en Ourense, y el play off por el título de Liga. "El trabajo va a estar centrado en esas dos competiciones, en llegar lo mejor posible hasta ahí y es lo que tenemos en la cabeza", asegura.

El técnico reconoce que ha hablado con Lucas, el anterior entrenador, para saber del equipo, y cree que no cambiará muchas cosas. "No, llevamos seis años trabajando juntos y no voy a cambiar porque tenemos la misma idea de fútbol sala", comenta, aunque si puede haber detalles que cambien. "Con Emilly si que podemos cambiar, porque Lucas la metía más al pívot, porque juega bien de espaldas, pero es una jugadora que tiene una gran potencia de disparo y yo la quiero utilizar más de cara a portería", subraya.

Sobre las otras dos incorporaciones, con las que no había coincidido en la etapa anterior, asegura que «Irene Samper llega tras lesión, está rodeada de jugadoras top, es el primer año, es joven, y hay que tener paciencia», dice. "En cuanto a EleniTa, ha tenido menos minutos, la he visto poco, y aprovecharé estos partidos para verla a ver cómo responde", comenta. Y dentro de esos próximos partidos está el de mañana, en el pabellón Vista Alegre, a las 17.00 horas, frente al Rayo Majadahonda Afar 4 FSF.

El Pescados Rubén FS, con todo su potencial, es el quinto equipo que más goles anota. Además del Futsi Atlético, también anotan más el Leganés, el Melilla y el Móstoles. ¿Hay falta de pegada? "Los equipos cada vez te conocen más, se cierran más, y hay partido como el de Alcorcón que hicimos siete goles y otros como el de Ourense que uno", dice Julio. "No me preocupa porque generamos y tenemos que trabajar en la toma de decisiones", avisa.

Peque no jugará tampoco ante el Rayo Majadahonda y sigue recuperándose de su operación, mientras que Emilly se tuvo que retirar del entrenamiento de ayer por un dolor en un tobillo.