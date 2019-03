El Madrid, la casa de los líos

El futuro de Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, está en el aire y durante toda la jornada de este jueves su posible destitución se manejaba en las oficinas del club, que viven una atmósfera frenética desde que el Ajax eliminara al actual campeón de la Champions League el pasado martes en el estadio Santiago Bernabéu.



José Mourinho. Es el nombre del día. Se pasea por las calles del barrio de Chelsea en las últimas horas con su gorra azul que le camufla un poco del ruido en sus paseos por Kensington y dejándose querer por un club, que para él siempre será 'special one'.



Desde su entorno, insisten a Efe que Mourinho no está tan cerca del Real Madrid como se publica en Inglaterra, pero es insistente el reclamo del técnico portugués, sin duda, uno de los entrenadores preferidos por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.



Aitor Karanka, ayudante de Mourinho en el Real Madrid, y ex entrenador del Nottingham Forest, de momento, prefiere evitar pronunciarse. No quiere que alguna declaración suya interfiera en alimentar polémicas. De momento, Karanka, según pudo saber Efe, sigue con atención estas horas en Nottingham donde se ha quedado a vivir tras dirigir al club inglés.



Por otra parte, el candidato número uno para acompañar a Mourinho no podría ser Xabi Alonso, actualmente entrenador de un equipo infantil del Real Madrid en Valdebebas. Ni él ni Raúl, puesto que su título ahora mismo sólo les permite dirigir hasta Liga Nacional de juveniles según la reglamentación del Comité de Entrenadores. Otro asunto, es que ambos pudieran colaborar con el primer técnico en Valdebebas, pero no sentarse en el banquillo. Manolo Díaz, técnico del Castilla, en cambio, sí podría tener la opción de sentarse con el cuerpo técnico del primer equipo.



El técnico favorito en el Real Madrid para un proyecto largo y serio es Mauricio Pochettino, actual técnico del Tottenham. Pochettino tiene un compromiso con el club londinense, donde es su líder sobre todo esperando la inauguración de su nuevo estadio. El Tottenham quiere que Pochettino sea la piedra angular del nuevo campo, al lado del antiguo White Hart Lane. Pochettino se iría siempre al Real Madrid con sus ayudantes Jesús Gómez, hombre clave en el día a día, y Toni Jiménez, su preparador de porteros.



Y el segundo aspirante sigue siendo Massimiliano Allegri, el técnico de la Juventus, hombre pragmático de buen verbo en las conferencias de prensa y técnico que sabe aguantar la presión de un club grande.



Entretanto, el diario As publica hoy un agrio enfrentamiento verbal que se produjo en el vestuario del Real Madrid al término del partido Real Madrid - Ajax entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el capitán del equipo, Sergio Ramos. Según el citado diario, Sergio Ramos llegó a decir que si le pagaban su ficha, se iba del Real Madrid tras la bronca y ser amenazado con el despido ("te echo", le habría dicho el presidente a Ramos, que señalaría: "Tú me pagas y yo me voy"). Por su parte, el diario Marca refrenda esta discusión y apunta que Sergio Ramos, en esa misma conversación, le dijo al presidente que ya le había advertido en verano que debía haber fichado un delantero.