Echegoyen: "No contaba con ir a los Juegos; tuvimos muchas adversidades"

TÁMARA ECHEGOYEN (Ourense, 1984) representará a la vela española en Tokio 2020 junto a la balear Paula Barceló. Esta será la tercera cita olímpica consecutiva en la que la pontevedresa de adopción luche por su segunda medalla olímpica, después del oro de Londres 2012.

Terceros Juegos Olímpicos consecutivos. ¿Contaba con ellos disputando esa última prueba del Mundial del que os proclamasteis tú y Paula campeonas?

Pues la verdad es que no porque Paula y yo tuvimos una campaña olímpica un poco corta de tiempo, con muchas adversidades por el medio y parecía que no llegábamos a realizar el papel que necesitábamos para estar ahí. Sabíamos que teníamos que salir cada día a hacerlo mejor, logrando un buen resultado. Al final el Mundial es tan exigente que sólo estás concentrada en descansar y hacerlo. Una vez que lo ganas lo que haces es disfrutar de lo que has conseguido. No estás pensando continuamente en la selección para unos Juegos, aunque para nosotros es una muy buena noticia porque nos hemos ganado la plaza olímpica, que es lo que queríamos.

¿En algún momento descartó por completo la clasificación para los Juegos con la lesión de su compañera hace apenas tres meses?

No, nunca. Yo soy una persona que no me rindo, sobre todo ante las adversidades. Hay veces que eso me hace crecer. No son fáciles y pasas un mal momento porque ves a tu compañera que venía perfectamente preparada para hacer un buen papel en el mundial, que está pasando por una lesión y tiene que recuperarse. No son momentos fáciles pero son parte del deporte y ya no sólo había sido su lesión sino que en el Europeo yo me partí la cara y tuvimos que abandonarlo. Era como que todas las competiciones en las que te sientes capacitada, después de haber entrenado para poder dar lo mejor de ti misma, algo sucedía por el medio que te hace dar dos pasitos para atrás. Yo creo que esa fuerza que te hace levantarte es la que te hace seguir trabajando. En el momento en el que Paula pudo volver al agua, lo hizo.

"Era como que en las competiciones en las que te sentías capacitada, ocurría alqo que te hacía dar un paso atrás"

¿Cómo van a ser estos meses de trabajo de cara a Tokio 2020? ¿Tienes alguna competición de por medio?

Sí, la verdad tenemos la suerte de tener aún competiciones por el medio que nos permiten preparar los Juegos. Al final Paula y yo somos un equipo que está en crecimiento aún, así que hay muchas cosas que hay que limar y trabajar. La primera que tenemos ahora es en abril, el Trofeo Princesa Sofía. Luego en Japón hay programada otra prueba en junio y por el medio queda el Europeo en Garda y seguramente más entrenamien tos en Japón. Así que queda mucho calendario para trabajar y para seguir chequeando el nivel de los adversarios en el agua.

¿Con qué ambiciones mira hacia la cita?

Yo creo que todos los deportistas en una cita olímpica siempre sueñan y eso es lo mejor de todo, soñar con la posibilidad de traer a casa un metal. La realidad es que yo tuve en los dos Juegos que viví la posibilidad de luchar por él, en una lo traje y en la otra nos quedamos a las puertas. Lo único que yo siempre hago es pensar que a los Juegos Olímpicos hay que llegar con la sensación de que el trabajo está hecho y que ahora sólo queda disfrutar y hacer lo mejor en el agua. Una vez allí hay que competir y el que menos errores cometa se llevará la medalla.

Después de haber pasado ya en dos ocasiones por los Juegos Olímpicos, ¿hay algo más que le apasione o necesite nuevo en estos momentos?

A mí lo que me apasiona es lo que hago cada día: la vela. Trabajar en equipo. Lo que me apasionan son los retos. Es verdad que llevo ya muchos años en las campañas olímpicas y cada día aprendo algo nuevo. Tengo esa ansiedad por aprender, nunca me conformo con lo que soy, siempre quiero ser un poco mejor. Soy una persona de retos, de estar todo el día fuera de mi zona de confort y yo creo que la vela oceánica u otro tipo de modalidad de vela puede darme mucha amplitud de aprendizaje, que es lo que estoy buscando. Pero nunca se sabe, yo ahora estoy focalizada en Tokio 2020, en mi cabeza solo hay un objetivo que es llegar preparada y una vez que pase ya veremos lo que nos depare el futuro.

"Paula es una leona en el agua, tiene una capacidad técnica increíble. Es el futuro de la vela"

¿Qué diferencia ve entre la Támara que se clasificó para los primeros JJOO en 2012 y la de este año? Quizás la emoción no es la misma la primera vez que la tercera...

Pues fíjate que yo tengo que decirte que sí, porque cada ilusión es totalmente distinta. Para mí Londres fue : lo he conseguido, he hecho realidad mi sueño que es estar en unos JJOO y representar a mi país. Los segundos fue hemos conseguido Berta y yo llegar a unos Juegos Olímpicos. A mí me pareció muy emocionante ir con ella porque siempre habíamos soñado con navegar juntas y realizar el papel que hicimos. Fue inolvidable. Y ahora fíjate, en menos de dos años estamos hablando de unos Juegos con Paula, que es una tripulante nueva, una leona en el agua y con una capacidad técnica increíble. Para mí el orgullo es liderar a tres equipos, en tres juegos distintos, con una historia diferente que contar.

Para Paula son sus primeros Juegos. ¿Cree que su experiencia os puede ayudar?

A Paula es increíble verla cuando le brillan los ojos hablando de los Juegos y espero que no pierda esta ilusión porque creo que va a ser el futuro de la vela si ella considera que tiene que serlo. Mi experiencia forma parte del éxito que estamos teniendo, así como su juventud, no va nada separado. El equipo ha congeniado tan bien porque las dos hemos puesto de nuestra parte y cada una es diferente.

"Para llegar al éxito lo más importante es la confianza que se crea en el equipo"

¿Cómo cree que es de importante la relación con el compañero con el que compite?

Para mí es esencial, es el núcleo de todo. Yo creo que hay diferentes formas de trabajar y llegar al éxito y para mí lo más importante es la confianza que se crea en el equipo. Lo que me ha hecho llegar aquí ha sido esa confianza.

Ha tenido suerte en esos tres equipos con los que ha llegado a los JJOO.

No es que haya tenido suerte, eso se trabaja. La suerte en el deporte no existe, es el resultado del trabajo. Lo que sí que es verdad es que hay personalidades que se atraen, pero la compenetración, la confianza, el respeto, todos esos valores de los que hablamos en el deporte, son valores que se trabajan día a día.