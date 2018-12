Duro sorteo para el Atlético y 'plácido' para Barcelona y Madrid

El Atlético de Madrid ha sido el equipo español peor parado en el sorteo de octavos de final de la Champions League que se ha celebrado en el mediodía de este lunes en Nyon. Los rojiblancos se verán las caras con la Juventus de Cristiano Ronaldo, uno de los máximos favoritos a alzarse con la ansiada orejona a final de temporada en el Wanda Metropolitano, estadio del club colchonero.

Real Madrid y FC Barcelona, por su parte, han hecho buena su clasificación como primeros de grupos –el Atlético lo hizo como segundo– al verse emparejados con dos rivales a priori asequibles: Ajax y Olympique de Lyon respectivamente.

Ambos, además, tendrán la teórica ventaja de disputar la vuelta de la eliminatoria en su propio estadio.

En cuanto al resto de emparejamientos, destacan el Liverpool-Bayern de Múnich y el Manchester United-PSG.

Completan los octavos de final, que tendrán como novedad el estreno del videoarbitraje (VAR), el Schalke-Manchester City, el Tottenham-Borussia Dortmund y el Roma-Oporto.

