178-164. Durant y Antetokounmpo se cansan de anotar en otro All-Star monótono

El alero Kevin Durant, de los Warriors de Golden State, y el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo se erigieron en los líderes encestadores de la 68 edición del Partido de las Estrellas que este lunes de madrugada se disputó en el Spectrum Center de Charlotte, y que ganó el Equipo de LeBron frente al del jugador de los Bucks de Milwaukee.

Durant lideró, con 31 puntos, incluidos 18 en la segunda parte, y siete rebotes, la remontada y el triunfo del Equipo de LeBron, además de conseguir el premio de Jugador Más Valioso (MVP) del partido, que no pasará a la historia por su interés, sino todo lo contrario por lo monótono y aburrido que se convirtió.

Ni tan siquiera cuando el Equipo de LeBron comenzó la remontada en el tercer periodo hubo algo de interés, al ver como desde el Equipo de Giannis, dirigido por el entrenador Mike Budenholzer, que hizo su debut en un All-Star, reaccionaban con algún tipo de presión defensiva.

The BEST of #NBAAllStar record 62 combined made threes from #TeamGiannis and #TeamLeBron! pic.twitter.com/hov70r4ccR