Dragon boat y kayak polo en el río Miño

Iniciativas para ayudar a personas con dificultades y aportar valor añadido a un deporte con legado y pegada en el río Miño. El piragüismo en Lugo ha sido casi una religión durante años. Sobre las aguas tranquilas de la ciudad amurallada han remado miles de palistas en un deporte en el que el Cidade de Lugo es uno de los clubes con pedigrí en Galicia. Además de llevar a cabo entrenamientos tradicionales, recuperados tras la crisis del Covid-19, este club pondrá en marcha varias actividades como el kayak polo o, sobre todo, el dragon boat, una disciplina que ayuda a la recuperación del cáncer de mama a las mujeres que han padecido esta enfermedad.

En esta categoría de origen chino se utilizan embarcaciones grandes, de entre 10 y 20 palistas, que deben remar en conjunto. El dragon boat gana adeptos en España y en Europa y es una de las disciplinas del piragüismo que se está imponiendo por se carácter lúdico y saludable. Es especialmente útil para la recuperación del cáncer de mama por el movimiento que se hace al remar en la embarcación.

"Esta modalidad deportiva presenta muchos beneficios para pacientes que se recuperan de cáncer de mama, algo que está probado por estudios científicos porque consideran que el movimiento que se genera con el dragon boat es beneficioso para las mujeres que tienen cáncer de mama", explica Sabela Castro, presidenta del Cidade de Lugo, que pondrá en marcha esta actividad en el club.

"Se están promoviendo bastantes iniciativas con este tipo de modalidad y está generando mucha expectación y curiosidad. Se están creando iniciativas para darlo a conocer y está teniendo una buena acogida", asegura Castro, que revela que ya hay varios piragüistas interesados en formar parte del equipo de dragon boat del club.

"Este deporte está dirigido a cualquier edad, pero quienes principalmente se están acogiendo a esta modalidad son gente en edad adulta, que ya no se dedican a la competición profesional de piragüismo, kayak o canoa y que busca una alternativa que no le exija ese rendimiento tan profesional como el piragüismo de aguas tranquilas o aguas bravas".

Junto al dragon boat, el Cidade de Lugo recuperará el kayak polo ya que hubo un equipo en el pasado en la ciudad. "La idea de desarrollar un equipo de kayak polo surgió porque muchos de nuestros palistas no se dedicaban a la competición, porque requiere mucho tiempo y entrenamiento y hay gente que lo que le apetece es bajar y disfrutar. El kayak polo no exige ese entrenamiento de tan alto rendimiento", valora Sabela Castro.

"Estamos en fase de formación aún. Tenemos a un compañero que se está formando en kayak polo para luego ser el referente en esta modalidad en el club. Ya tenemos a cuatro o cinco personas que ya están probando para meterse en este deporte. Las cosas van poco a poco pero por buen camino", indica la presidenta del club, quien afirma que la "idea" es "competir" y "movernos por ahí para dar a conocer a Lugo".

Además, para tratar de atraer a nuevos miembros, el club puso en marcha una iniciativa que, bajo el nombre de Bautismo en kayak, permite comprar un día de entrenamiento con el club para probar el piragüismo y no estar exigido por una permanencia de varios días. "Entendíamos que, entre el miedo a retomar la normalidad, y también nuestro propio deporte, creímos que esto podría suponer un freno, porque los cursos que hacíamos antes eran de una semana o dos. Para una persona por probar igual le era excesivo, por lo que si no le gustaba podía perder todo lo que había adquirido y todo eso no nos parecía justo".

De este modo, los interesados pueden comprar una hora en turno de mañana o tarde los martes y jueves a través de la web del club y probar en el piragüismo.