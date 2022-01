Australia niega el visado a Djokovic y le obliga a abandonar el país

Nada hacía presagiar a Novak Djokovic que la foto que publicó con las maletas, preparado para partir hacia Melbourne, se convertiría en una maldición para él. El número uno del mundo, tras una cadena de polémicas, estuvo retenido en el aeropuerto de Melbourne desde que aterrizó en la medianoche del martes tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer Grand Slam del año a pesar de no estar vacunado. Finalmente, este miércoles, el Gobierno ha decidido rechazar el visado del tenista, por lo que le exige que abandone el país este jueves y le impide disputar el Abierto de Australia.

Esto ocurre después de que un miembro de su equipo realizase mal la solicitud del visado, sin tener en cuenta la exención que se le había concedido. Así las cosas, el tenista estuvo aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle pasar al país o no.

Al final, el Gobierno australiano ha rechazado el visado del serbio y le ha pedido que abandone el país, aunque los abogados de Djokovic van a apelar la decisión. Buscan que pueda permanecer en el país y jugar el torneo en el que persigue el récord de 21 Grand Slams con el que superaría a Roger Federer y Rafa Nadal.

Además de los errores en su visado, el Gobierno de Victoria, el estado donde se celebra el torneo, había puesto en duda las causas médicas esgrimidas por el tenista para recibir la exención médica y no vacunarse. La causa médica expuesta por el tenista fue el haberse contagiado de covid en los seis meses anteriores al torneo, lo que las autoridades australianas no han considerado razón suficiente para su entrada al país.

Las fuerzas fronterizas de Australia publicaron un comunicado en el que señalaron que Djokovic "no cumplió con los requisitos de entrada al país", por lo que su visa "ha sido cancelada". "Continuaremos asegurándonos de que aquellos que llegan a nuestras fronteras cumplen con nuestras leyes. Los ciudadanos que no poseen un visado válido o si este ha sido cancelado serán detenidos y expulsados de Australia", añaden.

A la espera de ver si hay algún cambio de última hora, esta será la primera vez que Djokovic, nueve veces ganador del torneo, se perderá el Abierto de Australia desde que debutara en 2005. La competición acaba antes de comenzar, en medio de una polémica que surgió a raíz del anuncio de la exención, que levantó las ampollas de tenistas, políticos y ciudadanos.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4