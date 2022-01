Djokovic da las gracias a los aficionados y asegura que quiere quedarse y "competir"

Novak Djokovic, número 1 de la clasificación mundial de tenis, ha dado las gracias en una red social por el apoyo recibido mientras se resolvía su entrada o no a Australia y anuncia que desea quedarse y "competir" en el Abierto australiano.

"Por ahora no puedo decir más, pero GRACIAS a todos por apoyarme en todo esto y animarme a mantenerme fuerte", publicó Djokovic con emoticonos de rezos.

For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong 🙏🙏🙏🙏