El DJ de la gala, a la primera ganadora del Balón de Oro: ¿Sabes hacer 'twerking'?

La noruega del Lyon Ada Hegerberg ganó este lunes el Balón de Oro femenino, que se entregaba por primera vez. La celebración quedó eclipasada por una inoportuna pregunta del DJ de la gala, Martin Solveign, a la premiada: "¿Sabes bailar twerking?"

La jugadora del Olympique de Lyon respondió con un rotundo "no", visiblemente molesta, e hizo un amago de irse del escenario.

El comentario fue rápidamente cuestionado en las redes sociales por machista.

Tras la avalancha de críticas, Solveing acabó pidiendo disculpas: "Estoy un poco sorprendido y asombrado con lo que estoy leyendo en Internet. Por supuesto que no quería ofender a nadie. Fue un chiste, probablemente uno malo. Quiero disculparme si ofendí a alguien se sintió ofendido. Lo siento", escribió en Twitter.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk