La Fifa suspende a Rubiales provisionalmente

El colombiano Jorge Iván Palacio, presidente de la Comisión Disciplinaria de la Fifa, ha acordado este sábado la "suspensión provisional" de Luis Rubiales "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

"Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy (sábado), se extiende por un periodo inicial de noventa días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto", indica en un comunicado el máximo organismo del fútbol mundial.

Además, el presidente de dicha Comisión disciplinaria de Fifa, "al objeto de preservar, entre otros factores, los derechos fundamentales de la jugadora de la selección nacional de fútbol Sra. Jennifer Hermoso y el buen orden del procedimiento disciplinario que se encuentre en tramitación ante este órgano disciplinario", ha dictado dos directivas adicionales (artículo 7 CDF) "mediante las cuales ordena al Sr. Luis Rubiales que se abstenga, él mismo o mediante terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o su entorno cercano".

"Igualmente, se ordena a la RFEF y a sus oficiales o empleados, de manera directa o a través de terceros, abstenerse de contactar a la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano", apunta.

Esta decisión, según precisa el comunicado de Fifa, ha sido comunicada este mismo sábado a Rubiales y a la Uefa, "para su debido cumplimiento".

La Federación carga contra Jenni Hermoso y las campeonas del mundo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha subrayado que participar en la selección "es una obligación" para las jugadoras que son convocadas y ha contestado a la versión de "la señora Jenni Hermoso" sobre el beso del presidente Luis Rubiales con una serie de imágenes que intentan demostrar que fue la jugadora la que alzó en brazos al dirigente, como sostiene este.

En un comunicado difundido esta madrugada, después de los emitidos previamente por la propia Hermoso, que negó que el beso fuera consentido, y por las jugadoras internacionales, que renunciaron a jugar en la selección mientras no haya cambios en la selección, la RFEF señaló que "respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras de querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales, si bien deja constancia de que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".

La federación indica que sus órganos competentes que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con Hermoso, "habiendo resultado infructuoso en todo momento".

"La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF, que ha expuesto de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente", dice el comunicado.

Una de las imágenes difundidas por la RFEF sobre el momento del abrazo entre Rubiales y Hermoso. RFEF

Rubiales manifestó durante la asamblea federativa celebrada este viernes que el beso en la boca que dio a Hermoso durante la celebración de la victoria en el Mundial femenino fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido" y que la jugadora le levantó del suelo: "Me cogió por la cadera, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo".

Posteriormente, Hermoso respondió a través del sindicato FutPro que "en ningún momento" consintió el beso que Rubiales le "propinó".

"Y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", aseguró Hermoso.

En su nueva nota, la RFEF adjunta cuatro imágenes con Rubiales subido en los brazos de la jugadora, que según el organismo "son pruebas concluyentes de que el presidente no ha mentido". "La RFEF y el Sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan, ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora", dice la federación.

"La RFEF y el Sr. presidente, ante la gravedad del contenido de la nota de prensa del Sindicato FutPro, va a iniciar las acciones legales que corresponden", agrega.

El CSD eleva al TAD "una petición razonada" contra Rubiales

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha formulado "una petición razonada" al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), infracciones que considera "muy graves" y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente.

El CSD considera que se han podido vulnerar los artículos 76.1.a de la Ley del Deporte y 14.h del Real Decreto 1591/1992, que hacen referencia, respectivamente, a los abusos de autoridad y a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.

"Ambas infracciones son consideradas muy graves, lo que posibilita la adopción de una medida de suspensión cautelar y provisional de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol como consecuencia de su inaceptable comportamiento durante la final del Campeonato del Mundo femenino de fútbol", informó el CSD este sábado.

"Atendiendo a ambas infracciones, consideradas muy graves, el Consejo Superior de Deportes ha elevado al Tribunal Administrativo del Deporte una petición razonada contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol", añadió.

El presidente del CSD, Víctor Francos, ya anunció el viernes, tras conocer que Rubiales no dimitiría de su cargo de presidente del la RFEF, que iniciarían en breve los trámites necesarios para elevar "una denuncia razonada ante el Tribunal Administrativo del Deporte".

Según el Consejo, los trámites ya se han llevado a cabo. Rubiales descartó este viernes dimitir de su cargo, tras defender que el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria en el Mundial fue consentido y que el gesto de agarrarse los genitales en el palco fue producto de la euforia y de su alegría por el éxito del seleccionador Jorge Vilda.

La Plataforma 8 de marzo 25 de noviembre contra la violencia de género de Granada ha anunciado este sábado que va a sumarse a la concentración feminista que se ha convocado en el Estadio Municipal Escribano Castillo de Motril (Granada) durante el partido al que asistirá el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Comunicado de Seur, patrocinador de la selección

Seur, colaboradora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha condenado "cualquier comportamiento ofensivo o degradante" y ha mostrado su confianza en que se tomen las "decisiones adecuadas" para que "situaciones como las vividas recientemente no se vuelvan a repetir en el futuro".

En un comunicado difundido por redes sociales, además ha señalado que "apoyará la decisión del Consejo Superior de Deportes", que este viernes ha formulado una "petición razonada" al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por infracciones "muy graves" por su beso a la jugadora Jennifer Hermoso y su comportamiento durante la final del Mundial de fútbol femenino.

Cancelado el partido en Motril

El partido convocado para esta tarde en el estadio municipal Escribano Castilla de Motril (Granada), en el que iba a jugar el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha sido cancelado ante el riesgo de que se produzcan actos que supongan una alteración del orden público, ya que a la hora de su celebración estaba prevista una concentración feminista de protesta.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Motril, ha manifestado que "ante la posibilidad de que se produzcan actos que puedan suponer un posible delito de alteración del orden público y dentro de las competencias municipales, se procede a la suspensión del partido de fútbol organizado por el C. F. Motril que se iba a celebrar esta tarde en el Estadio Municipal Escribano Castilla".

El partido estaba previsto en dicho estadio a las 20:30 horas, y a esa misma hora, a las puertas del recinto, se había convocado una concentración de entidades feministas para realizar una pitada y mostrar su repulsa por el beso en la boca que Rubiales le dio a la jugadora selección española Jenni Hermoso en la final del Mundial.

Dimite otro miembro de la junta directiva de Rubiales

José Miguel Ruiz Cortés, presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS), ha presentado su dimisión como miembro de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras lo sucedido en la Asamblea General Extraordinaria del viernes en la que Luis Rubiales anunció su decisión de no dimitir y de continuar en la presidencia.



"A la vista de lo ocurrido en la Asamblea General Extraordinaria" de la RFEF, indica en un comunicado del organismo, "en consenso con la Junta Directiva de la Asociación" que preside, Ruiz Cortés "ha presentado su dimisión" como miembro del grupo rector de la RFEF "al estar en desacuerdo y rechazar contundentemente lo sucedido" en la reunión celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Iceta, sobre la asamblea de la RFEF

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, afirmó este viernes que "la propia Asamblea" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "podía haber hecho suyo el clamor de la sociedad española", criticando así la complicidad de los asambleístas tras haber anunciado Luis Rubiales su continuidad como presidente de la RFEF.

"Quiero llamar la atención sobre un hecho que nos ha parecido especialmente grave. El propio presidente de la Federación Española de Fútbol podía haber asumido responsabilidades. La propia Asamblea podía haber hecho suyo el clamor de la sociedad española; el clamor de nuestras deportistas, de esas mujeres que ganaron el mayor de los títulos al que se puede aspirar y que, de alguna manera, su triunfo quedó empañado por un incidente que jamás debía haberse producido", dijo Iceta en un vídeo difundido por su departamento de prensa.

Reproche político y social casi unánime

El reproche político y social prácticamente unánime a las conductas del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, es el resultado de la lucha del movimiento feminista, que ha cocinado sus reivindicaciones a fuego lento en los últimos años desde las calles hasta el Congreso, en forma de leyes.

El grueso de la clase política y de la sociedad civil y una parte importante del mundo del deporte han condenado la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso en la boca que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración de la conquista del mundial femenino y su comportamiento en el palco.

Le han llovido los reproches por parte de ministros, portavoces de los principales partidos políticos y del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien condenó su actitud y consideró "insuficientes" sus disculpas.

Varias denuncias y una apertura de expediente disciplinario por parte de la FIFA después, ayer Rubiales sorprendió al anunciar que no pensaba dimitir, se presentó a sí mismo como una víctima y arremetió con dureza contra sus críticos, ajeno al fragor social que ha censurado sus actos y que no parece que vaya a parar hasta verle fuera de la institución.