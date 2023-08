Once miembros del cuerpo técnico de la selección española femenina, entre los que no está Jorge Vilda, el primer entrenador, han puesto sus cargos a disposición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en apoyo a Jenni Hermoso y al resto de las jugadoras internacionales.

Las once personas que firman un comunicado hecho público en X (antes Twitter), Montse Tomé (segunda de Vilda), Javier Lerga (asistente técnico), Eugenio Gonzalo (también seleccionador sub 17 y sub 16), Blanca Romero (preparadora física), Carlos Sánchez (entrenador de porteros), Rubén Jiménez (técnico analista), Sonia Bermúdez (seleccionadora sub 19 y sub 20), Javier Velázquez (preparador físico), Javier Egido (técnico analista), Ander Ruiz (entrenador guardametas) y Elena Fernández (entrenadora guardametas), manifiestan "su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol", Luis Rubiales, con Jenni Hermoso, cuya versión de los hechos hacen suya en contra que la facilitada por el dirigente.

Se acabo#El FÚTBOL es FÚTBOL y ojalá pudiéramos estar hablando de lo conseguido …✨ pic.twitter.com/IBrbUuTtzC — Montse Tome (@montse_tome) August 26, 2023

En el segundo punto del escrito publicado por "una parte del cuerpo técnico de la selección femenina de fútbol", explican que tras la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, celebrada este pasado viernes, "en la que el presidente de la RFEF no presentó su dimisión y en la que ofreció un relato que no refleja en modo alguno lo sentido por la citada jugadora, quien ha manifestado expresamente que se sintió víctima de una agresión, esta parte del equipo técnico apoya" a la futbolista madrileña "haciendo suya la versión ofrecida por esta".

Apunta el escrito que tuvieron que "asistir obligatoriamente" a la Asamblea y que en la misma "se produjo un hecho especialmente hiriente para este cuerpo técnico", puesto que "a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras, que compartían las tesis del presidente de la RFEF".

"Por todo ello, los y las abajo firmantes, ante las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas por el máximo dirigente de la RFEF, han tomado la decisión de poner sus cargos a disposición de la misma", apunta el escrito, en la que añade que muestran "su apoyo al comunicado publicado por las jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, en referencia a dichas acciones y manifestaciones realizadas por el presidente de la RFEF, y más en concreto a las declaraciones públicas realizadas por la jugadora Jenni Hermoso".

En el quinto y último punto, los y las firmantes aceptan "la parte de responsabilidad" que les toca "respecto a la reestructuración y profesionalización de la selección femenina absoluta, una labor por la que siempre hemos trabajado con la mayor de las motivaciones y profesionalidad".