Diez años del histórico gol de Torres, que ultima su fichaje por el Sagan Tosu

El 29 de junio de 2008 Fernando Torres escribió una de las páginas más gloriosas de la historia de España al anotar el único gol de la final de la Eurocopa ante Alemania, que supuso la segunda copa europea para el palmarés de la Roja –aunque cuatro años después conseguiría la tercera, con el exdelantero del Atlético como máximo goleador del torneo–.

Justo diez años después El Niño repasó sus recuerdos de aquel día, que puso fin a la sequía de 44 años sin títulos de la selección española y que sentó las bases de la victoria mundialista en 2010. "Vi que Xavi recibió entre líneas y que se encontraba muy solo. En ese momento, me abro ligeramente a mi derecha para crearme espacio y poder hacer una diagonal hacia la portería. Al pase de Xavi no puedo llegar ni controlarlo con claridad porque Lahm es capaz de cerrar y ganarme la posición. En ese instante veo que puedo seguir mi carrera por fuera porque Lahm me frena con su cuerpo. Lehmann no sale rápido y por un instante pienso que puedo adelantar al defensa y llegar antes que el portero. Acelero y... el resto es historia", declaró Torres en una entrevista exclusiva de Marca.

El delantero reveló que guarda las botas, equipación, medalla, e incluso las entradas del partido y algunos recortes de prensa de aquel día.

Además Fernando Torres se acordó de uno de sus mentores, Luis Aragonés, a quien echa de menos y señala como uno de los grandes artífices del ciclo glorioso de la Roja. "Cuando me cogió a solas en un pasillo antes de salir al campo. Allí me puso contra la pared y me agarró del pecho. Me dijo: Es nuestro momento Niño, va a salir usted ahí fuera, va a marcar dos goles y vamos a ser campeones de Europa. Después me hizo la señal de la cruz en la frente y me dejo ir", declaró a Marca sobre el momento que vivió junto al entrenador antes de la final.

LLEGADA A JAPÓN. Fernando Torres, además, es noticia este viernes por la negociación de su fichaje por el Sagan Tosu japonés, según confirmó este club del sur de Japón –los medios del país asiático dan ya por cerrada la operación–.

El exinternacional con la Roja llegaría a la liga nipona tras anunciar su marcha del Atlético de Madrid el pasado abril, y seguiría así los pasos del exjugador del FC Barcelona Andrés Iniesta, quien se incorporará al Vissel Kobe tras disputar el Mundial de Rusia.

El Niño firmaría un contrato de tres años a razón de 800 millones de yenes por temporada (6,2 millones de euros/ 7,2 millones de dólares), según los datos de la operación avanzados por el diario deportivo nipón Sports Hochi, que afirma que solo restan detalles para cerrar el fichaje.

"Es cierto que estamos negociando con él. Lo anunciaremos en cuanto se llegue a un acuerdo", dijo a Efe un portavoz del club de la prefectura de Saga, ubicado en la isla de Kyushu y actualmente en puestos de descenso de la primera división nipona.

Estos avances para la llegada a Japón del 9 del club colchonero se producen después de que a finales de mayo la página web de la J-League publicara una noticia anunciando su fichaje por el Sagan Tosu, aunque posteriormente retiró el artículo y pidió disculpas por el "malentendido".

Torres, de 34 años, se convertirá posiblemente en uno de los máximos atractivos del campeonato nipón junto a Iniesta, su antiguo compañero en la selección española y legendario excentrocampista del FC Barcelona.

El medio manchego, que disputa actualmente el Mundial con la selección, fue presentado a finales de mayo como fichaje estrella del Vissel Kobe de la mano del magnate Hiroshi Mikitani, propietario del club del oeste de Japón y del gigante del comercio electrónico Rakuten.