Diego Ríos: "Lo importante es que la afición vuelva a llenar los pabellones"

HISTÓRICO y emocionante. Así define Diego Ríos (13-3-1984) el hito alcanzado por su equipo actual, el Levante FS, después de alcanzar las semifinales de la Primera División de fútbol sala tras eliminar al Barcelona en los últimos minutos del encuentro de cuartos. El joven entrenador lucense se ha doctorado en su primera temporada como técnico del conjunto valenciano y sueña con mejorar los resultados del equipo la próxima campaña. Diego Ríos es un preparador que respira fútbol sala desde pequeño, que ha dejado su firma tanto en Lugo como en su paso por Ferrol y que sigue luchando desde la distancia por devolver a este deporte la importancia que tenía en el pasado.

Ha dejado huella en su primera temporada a los mandos del Levante FS. ¿Cómo vivió ese partido de cuartos ante el Barcelona?

Muy feliz. Ha sido un proceso muy duro para llegar hasta ahí, un proceso en el que tienes que tener mucha paciencia y también un cambio importante para mí en la filosofía de trabajo. Lo nuestro ha sido un hecho histórico para el equipo. Ya habían quedado entre los ocho primeros el año anterior pero pasar una eliminatoria nunca se había conseguido, esta temporada al fin lo logramos y fue una pena caer ante el Valdepeñas en la semifinal, ya que le habíamos ganado los dos partidos de la Liga regular. Teníamos la esperanza de hacerlo de nuevo pero no pudo ser, perdimos la oportunidad de jugar una final pero estamos contentos. Seguro que con el tiempo lo valoraremos más.

¿Cómo prepara un entrenador un partido tan importante en medio de una situación tan complicada como la pandemia del coronavirus?

Es duro. Hicimos 14 entrenamientos antes de ese play off, preparamos muy bien ese enfrentamiento contra el Barcelona y fue un partido muy bueno. Los jugadores han estado muy comprometidos durante toda la temporada, especialmente durante el confinamiento. El club también nos ha apoyado en todo momento y ha apostado fuerte por la sección de fútbol sala.

Lo primordial era la salud de la gente, de los jugadores, del cuerpo técnico... Cualquier cosa que decidieran no iba a ser al gusto de todos pero yo siempre fui claro en que, si se podía asegurar la salud de todos, para el fútbol sala la mejor opción era jugar. Hay mucha gente que vive de este deporte, muchas familias vinculadas al fútbol sala. Al final se terminó la competición, quizá no en el mejor escenario, pero se igualó mucho más la Liga y nos dio opción, a nosotros y a otros equipos, a competir de tú a tú con los grandes.

¿Este nuevo formato ha mejorado la visibilidad del fútbol sala a nivel nacional?

Lo más importante es que la afición vuelva a llenar los pabellones. Al final son los protagonistas y los que le dan alma a este deporte. Yo veo el gol de Cecilio que nos da el pase ante el Barcelona y pienso que si llega a estar el pabellón lleno con 7.000 personas eso hubiera sido impresionante. Tenemos una afición muy volcada con el club, como ya demostró en la Copa. A nivel de imagen y audiencia este formato le vino bien al fútbol sala, pero evidentemente estas condiciones no son las mejores para competir, ya que lo más importante es que la afición esté presente.

Después de una primera temporada con un balance muy positivo, ¿qué tiene pensado para el próximo curso?

Tengo contrato en vigor. Es la primera vez que salía fuera de casa y ese peaje ya lo he pagado. El próximo año voy a tener cinco o seis jugadores que ya han trabajado conmigo y eso es positivo a la hora de planificar una temporada nueva. Si te soy sincero, no he tenido ofertas de otros clubes y cuando haces una apuesta de salir de casa, estás en tu primer año y estás a gusto, no te paras a pensar en cambiar de aires. Los resultados en los primeros meses no eran los esperados, después estuvimos dos meses sin perder y alcanzamos el objetivo de la Copa, donde quizá no tuvimos la recompensa adecuada. Ojalá esta segunda temporada sea buena, yo estoy muy contento con este proyecto.

Un técnico comprometido con el deporte local a pesar de la distancia

EL FÚTBOL SALA lucense sigue ocupando un hueco importante en los pensamientos de Diego Ríos. Su etapa como jugador y entrenador del Azkar Lugo y su implicación con la creación del Lugo Sala le hace estar siempre pendiente de lo que ocurre en la ciudad que le vio nacer.



¿Qué opina de la situación actual de este deporte en la ciudad de Lugo?

Creo que Lugo necesita ese impulso otra vez de fútbol sala. Se vivieron tiempos muy buenos y nuestra idea con el Lugo Sala es volver a despertar ese sentimiento que tiene la ciudad y poco a poco ir mirando hacia arriba. De momento no hay prisa, primero necesitamos un proyecto fuerte a nivel de escuela y después intentar lograr el ascenso del equipo sénior. Yo, cuando salí de Lugo, estaban Azkar, Burela y Santiago en Primera, y Ferrol en Segunda, y tenemos que recuperar nivel y ese impulso que teníamos antes.



Para un lucense como usted, que el Burela femenino vuelva a conseguir un título de Liga tiene que ser un orgullo.

El Burela es un club de éxito en ambas secciones, están funcionado muy bien y tienen muchísimo mérito. Aprovecho desde aquí para felicitar a las chicas por el título. Son un referente para el fútbol sala femenino y para la provincia.