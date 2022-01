El detalle de Griezmann con una niña gallega por Reyes: "No deja de llorar de la emoción"

"Atlético, mi hija ha pedido la camiseta de Antoine Griezmann para Reyes. Estaba en camino, pagada y en proceso y hoy he llamado porque aún no sé nada y me dicen que no hay stock... cuando el email pone que está en camino. Eso sí, la cobraron el día del pedido". Con este mensaje, Berta Carnero –una madre zamorana, aunque residente en Santiago de Compostela– denunció su preocupación por la posibilidad de que el ansiado regalo de los Reyes Magos a su hija no llegase a tiempo para el día 6.

El texto, publicado en la red social Twitter el pasado martes, 4 de enero, fue respondido por el protagonista indirecto de la historia, Griezmann, quien contestó con un enigmático "algo tenemos que hacer" acompañado de un guiño, en un gesto que fue reproducido por numerosos medios de comunicación.

Algo tenemos que hacer 😉 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 4, 2022

Sin embargo, todavía faltaba la segunda parte de la historia, y la más importante. Y es que este mismo viernes, Berta dejó constancia, nuevamente en Twitter, del detalle del delantero rojiblanco con su hija. "Pues sí, la magia existe y las buenas personas también. Mi hija no deja de llorar de la emoción. Ha llegado la camiseta y Antoine Griezmann se ha interesado personalmente, al igual que el Atlético. Fuerza y mucho ánimo de tu amiga, Jimena", publicó la madre de la niña gallega.

Pues si,la magia existe y las buenas personas también. Mi hija no deja de llorar de la emoción. Ha llegado su camiseta y @AntoGriezmann se ha interesado personalmente al igual que el @Atleti. Fuerza y mucho ánimo de tu amiga Jimena, Antoine. pic.twitter.com/TFt4QdWEcQ — Bertita Carnero (@bertacarnero) January 7, 2022

El gesto del futbolista galo fue ampliamente aplaudido por usuarios de redes sociales, además de copar titulares de diferentes medios nacionales. Uno de los que se hizo eco de la historia fue la televisión autonómica de Castilla y León, que publicó un vídeo de la pequeña Jimena en el que se puede apreciar su emoción por tener una camiseta dedicada por su ídolo.

👕 La camiseta de @AntoGriezmann llegó con los Reyes Magos 👏🏼👏🏼 La ilusión de Jimena nos ha emocionado en #ExtraCyL 👇🏼 pic.twitter.com/P593aA86YO — CyLTV (@cyltv) January 7, 2022

LESIÓN. Actualmente Griezmann se encuentra recuperándose de una lesión muscular en su muslo derecho que le tendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de tres semanas.

La lesión se produjo el pasado 12 de diciembre frente al Real Madrid, pero fue en el partido de este jueves ante el Rayo Majadahonda cuando el delantero francés sufrió una recaída.

En un principio, el percance hará que se pierda el próximo partido de Liga contra el Villarreal, la Supercopa de España en Arabia Saudí de la semana que viene y el duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Reale Arena.