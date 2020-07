El Deportivo solicita suspender la tramitación de ascensos y descensos

El Deportivo mantiene varias vías abiertas para defender sus intereses ante lo que considera "una flagrante adulteración de la integridad de LaLiga de Segunda División" y, a través de un comunicado, ha explicado que, entre otras medidas, ha solicitado la suspensión de la tramitación de ascensos y descensos tras la cancelación de su partido con el Fuenlabrada.



El club gallego señala en un comunicado que este lunes ha respondido al expediente disciplinario iniciado por LaLiga sobre el partido suspendido y que, con independencia de ese procedimiento "y en relación con la flagrante adulteración de la competición que se ha producido en la última jornada del campeonato, mantiene una pluralidad de frentes abiertos".



Así, menciona un recurso contra el acuerdo del Comité de Competición de aplazar la disputa del partido al incumplirse la Circular 93 de la Federación respecto al horario unificado de las dos últimas jornadas de LaLiga de Segunda División.



En él, solicita que se dispute de nuevo la Jornada 42 por parte de todos los equipos en horario unificado. Competición se declaró incompetente y remitió el expediente a la Secretaría General de la Federación.

También ha solicitado un expediente sancionador al Fuenlabrada por incumplimiento de la normativa de la Federación y ha pedido su descenso.



El ente federativo no ha resuelto sobre las medidas cautelares que ha pedido el Deportivo y el club prevé que la propuesta de sanción por parte de la RFEF se conozca la próxima semana.



El conjunto gallego entiende que el Fuenlabrada ha incumplido los varios artículos del vigente Código Disciplinario de la RFEF, entre ellas, el 68, sobre conductas contrarias al buen orden deportivo, como afectar a la integridad y normal desarrollo de la competición al no respetar los protocolos de vuelta a la competición relativos al COVID-19 y viajar con futbolistas infectados.



A este incumplimiento normativo se le asigna por la RFEF, entre otras, una sanción de multa económica y el descenso de categoría y, además se daría el partido por ganado al RCD con resultado de 3-0, esgrime el Deportivo.



También considera el Deportivo que el Fuenlabrada ha omitido el deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que impliquen riesgos para los participantes en los mismos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva como a la protección de los derechos fundamentales.



"A este incumplimiento normativo se le asigna por la RFEF, entre otras, una sanción pecuniaria y el descenso de categoría, entre otras y se daría el partido por ganado al Deportivo con resultado de 3-0", sostiene el club gallego.



Otro de los artículos que, según el Deportivo, ha vulnerado el Fuenlabrada es el de no haber contado "en su desplazamiento a la ciudad de A Coruña con un médico adscrito a su plantilla", conducta que puede suponer "una multa económica y la pérdida del encuentro por 6-0".



El Dépor también ha pedido tres medidas cautelares: la anulación de todos los partidos de la jornada 42 por no haberse respetado el horario unificado; la suspensión de la temporada 2019/20 a todos los efectos con la suspensión inmediata de la tramitación de ascensos y descensos y, subsidiariamente, la ampliación del número de equipos el próximo curso.



Paralelamente, el Dépor ha anunciado su intención de personarse en el Juzgado si se abra una causa por la denuncia que ha presentado el Ayuntamiento de A Coruña por el viaje del Fuenlabrada con casos positivos de COVID-19 en la plantilla.



Igualmente, el Deportivo se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que considere más oportunas en defensa de sus derechos ante la jurisdicción deportiva y, en su caso, la ordinaria, por el conflicto de intereses del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el Fuenlabrada, al que asesora su hijo.



El club coruñés entiende que es víctima de un "atropello deportivo" que pretende "perpetrarse por parte de la presidencia de LaLiga" contra él.