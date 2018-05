El Deportivo presenta su tercera camiseta por el Día das Letras Galegas

El Deportivo, coincidiendo con la festividad de las Letras Galegas, ha presentado en las redes sociales y con un vídeo que ha difundido en sus canales oficiales la tercera camiseta que lucirá en la temporada 2018/2019, que mantiene la franja azul sobre fondo blanco en representación de la bandera gallega.

La principal novedad es que la franja azul diagonal que cruza la camiseta de derecha a izquierda desde el hombro a la cintura está compuesta por la letra del himno gallego. En la parte posterior de la elástica, figura la fecha del 17 de mayo, el día en el que se celebra la el Día das Letras Galegas.

El Deportivo lucirá esa elástica la próxima temporada en Segunda División tras el descenso que ha sufrido este curso.

JUANFRAN. El lateral derecho del Deportivo y uno de los capitanes de la plantilla esta temporada, Juanfran Moreno, ha admitido que el equipo ha fracasado con el descenso a LaLiga 1/2/3 y ha afirmado que espera un proyecto que ilusione para el próximo curso y que, para él, debería estar en manos del actual entrenador, Clarence Seedorf.

"La temporada ha sido un fracaso. No se ha conseguido el objetivo de la permanencia y al principio de la temporada las expectativas eran otras. Quizá se pusieron expectativas demasiado altas, no se empezó bien, cada vez se puso peor y al final con la desgracia del descenso hay que mirar al frente y pensar en el ascenso ya", comentó en rueda de prensa.

El defensa indicó que "a veces es mejor callar" y guardarse la "opinión" sobre lo que ha pasado esta temporada, en la que se "hicieron cosas mal".

"Al final me centro en lo nuestro, en lo de los jugadores, que somos los actores principales y no hemos estado bien. Todos podíamos haber estado mejor, haber hecho mejor las cosas, haber dado mejor rendimiento, no ha sido así, y hay que pensar en el futuro y devolver al club a donde merece estar, que es en Primera División", declaró

Respecto a su entrenador, Clarence Seedorf, dijo que su continuidad "sería la mejor noticia que podría recibir el Deportivo"

"Esta temporada ha sido muy complicada, cuando llegó él, al principio costó porque no conocía bien a los jugadores, pero al final ha conseguido algo que en cuatro años no ha habido, que es que el grupo reme en la misma dirección", sostuvo.