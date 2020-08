El Dépor confirma que jugará el viernes y que pedirá la inhabilitación de Tebas

El Deportivo, el Fuenlabrada y LaLiga han llegado a un acuerdo para aplazar al viernes el partido suspendido el 20 de julio y que fue reprogramado para este miércoles, según ha confirmado el presidente del conjunto coruñés, Fernando Vidal, quien precisó que ese pacto está sujeto al beneplácito del Comité de Competición. Además, el mandatario coruñés anunció que pedirá la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de LaLiga.

El choque se suspendió el mes pasado por los casos de Covid-19 del conjunto madrileño, el Comité de Competición desestimó el viernes que se disputara el domingo, como habían pedido LaLiga y el Fuenlabrada, pero este lunes lo programó para el miércoles.

El Deportivo solicitó aplazarlo hasta el viernes después de que Competición resolviera jugarlo, pero posteriormente logró reunir a los jugadores suficientes para disputarlo, ya que se encontraban de descanso desde el 21 de julio, y aceptó que se celebrara.

"La sorpresa ahora es que LaLiga tiene prisa por aplazar el partido, pero como lo habíamos pedido, mantenemos el acuerdo de que se dispute el viernes, aunque depende del Comité de Competición", aseguró Vidal.

"Si por ellos fuera pondrían 11 conos en el campo"

El presidente blanquiazul consideró que LaLiga estaba probando al Deportivo para ver si no podía reunir el mínimo de siete jugadores con ficha del primer equipo para jugar el choque. "Si por ellos fuera pondrían 11 conos en el campo", criticó.



"Siempre hemos sostenido no jugar el partido. Pero el último párrafo del escrito de Competición nos deja abiertas todas las vías, como la anulación de la jornada, la repetición de la misma, el posible descenso y pérdida de tres puntos por parte del Fuenlabrada. Nos estaban abocando a que no nos presentáramos al partido. Es por ello, y por salvaguardar los intereses del Deportivo de La Coruña, porque tenemos argumentos, que vamos a jugar este partido con todas las condiciones, sin incumplir ninguna norma", ha anunciado el presidente de la entidad.



Además, el máximo mandatario del club coruñés ha confirmado también que pedirá la "inhabilitación" de Javier Tebas, señalando además que el Fuenlabrada, donde trabaja el hijo del presidente de LaLiga, "manejaba información privilegiada". "Remitiremos un escrito a la presidenta del CSD para pedir la inhabilitación de Javier Tebas Medrano como presidente de LaLiga por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses y por incumplimiento de las reglas de la competición", ha señalado.