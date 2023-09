De la Fuente: "Las críticas son totalmente merecidas, pido perdón, pero no tengo que dimitir"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente pidió este viernes "perdón" por su modo de actuar durante la pasada Asamblea de la RFEF y reconoció que las críticas que ha recibido "son totalmente merecidas", pero que no debe de "dimitir" por ellas.

"Ante la repercusión social, mediática y política de mis aplausos en la Asamblea, quiero explicar la situación vivida. He recibido críticas por ello y ¿saben lo que pienso? Que son totalmente merecidas. Lo lamento y pido perdón por ellas", aseguró De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano consideró los hechos vividos el pasado viernes como "injustificables". "Acudí a la Asamblea, convencido, igual que la mayoría que nos encontrábamos, de vivir un acto protocolario de despedida del presidente, pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado", aseveró.

"Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar en la vida, siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años en el fútbol, los últimos once en la RFEF, siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que pasó tras la final del Mundial, y ni Jenni (Hermoso) ni el resto de compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Me gustaría pasar página y volver a hablar de fútbol. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón", zanjó el seleccionador.

Pidió De la Fuente que sea juzgado por los resultados de la selección española, con la "presión" con la que dijo sentirse "cómodo", alejado de otros focos. "Cuando se cuestionan valores y principios me genera inquietud y tensión. Que se me cuestione por los resultados".

"No justifico nada, porque es injustificable. Trato de exponer y explicar el contexto en el que se produce, la situación en la que nos vimos algunos. Yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones. Cuando lo vi posteriormente en las cámaras, no me reconozco. Hice un análisis en otra perspectiva. Al principio, dentro del bosque, uno solo ve ramas, y al separarse ve la realidad y la dimensión", explicó.

Uno de los puntos que tuvo que explicar De la Fuente fue la tardanza en su reacción, tras el ruido generado por sus aplausos en momentos del discurso de Rubiales, y el hecho de haberlo lanzado después de que FIFA entrase en el caso.

"Aplaudí por el contexto en una situación de presión en el ambiente. Te sientes incómodo, estas fuera de sitio. Nunca me había pasado ni vivido una situación de ese estrés emocional. Cuando salgo de la Asamblea, no tengo recursos literarios. Soy entrenador y necesito un tiempo para reflexionar, verlo en perspectiva y pensar", dijo.

"Es imposible por tiempos que en una hora que separa el de FIFA y el mío, se haya preparado. Desde que salimos de la Asamblea empezamos a ver la realidad, escuchar y con más tranquilidad prepararlo. Coincidió en el tiempo pero en una hora no daba tiempo a prepararlo. El texto refleja lo que yo sentía", añadió.

"Desde que terminó la Asamblea me reuní con mi cuerpo técnico, el sábado hasta la madrugada y el domingo también. Los que me conocen saben la cara que tenía en la Asamblea. Cuando nos pusimos a trabajar no me reconocí. No tengo facilidad de redactar un comunicado en horas y en ese escenario me sentí muy incómodo, por la trascendencia que tenía poder expresar lo que sentía y cómo me sentía", explicó posteriormente cuando se le insistió en la tardanza de su comunicado.

Pese a todo lo ocurrido, Luis de la Fuente dijo que no se siente traicionado por Rubiales, aunque entró "en shock" cuando vio que la Asamblea no seguía el camino que les habían anunciado.

"Estuvimos casi todos los trabajadores de la RFEF con una idea que íbamos a escuchar la dimisión de un presidente, pero nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. No era fácil de digerir, me quedé en blanco. Fue una situación que me superó".

En numerosas ocasiones durante su comparecencia, el seleccionador pidió "una y mil veces perdón", y habló de "error humano" en su comportamiento en "una situación de máxima presión y tensión". Confía en que la sociedad entienda sus explicaciones y pueda convencer a los que esperaban su dimisión.

"Seguramente me ha faltado valor para hablar con Jenni"

De la Fuente no ha hablado con Jenni Hermoso al entender que "está viviendo un momento difícil", confesando que le ha "faltado valor" para hacerlo, y aseguró que la jugadora "no es responsable de nada de lo que está sucediendo".

Aprovechó una comparecencia tan seguida para pedir mejoras en materia de igualdad y dejar claro que aún queda mucho camino por recorrer. "Mis actos de ahora son el mejor aval, siempre estoy al lado de la igualdad y el respeto. Tengo que mejorar, hay que seguir trabajando en materia de igualdad. Hoy se ha mejorado respecto a diez años y seguiremos haciéndolo, pero todos tenemos que mejorar, yo también, pero concededme el derecho a equivocarme como cualquier ser humano y rectificar. Si pudiese echar el tiempo atrás garantizo que no actuaría igual".

Denia considera "inadmisibles y desafortunados" los comportamientos de Rubiales

Santi Denia, seleccionador español sub-21, calificó de "inadmisibles y desafortunados" los comportamientos de Luis Rubiales durante la celebración del mundial femenino a la vez que abogó por "mandar un mensaje de unión" que permita la celebración del Mundial 2030 en España junto a Portugal y Marruecos, ya que, consideró, es "algo muy importante para el fútbol y para el país".

"Quiero mandar un mensaje de admiración a las campeonas del mundo que consiguieron ese título el 20 de agosto. Son las protagonistas de una hazaña para la historia de la Federación y para España", arrancó su discurso.

"Algo que desafortunadamente quedó empañado por unos hechos que considero inadmisibles y desafortunados. Las protagonistas han hablado, hecho comunicados e intervenciones y pediría tiempo para que los órganos competentes tomen sus decisiones. Desde aquí me gustaría mandar un mensaje de unión; como dijo el presidente de la Real Federación Española (RFEF) de Fútbol Pedro Rocha. Un mensaje de unión en el mundo del fútbol", prosiguió.

"Para los deportistas hay algo muy importante como es celebrar un Mundial en 2030, que es muy importante para el fútbol y para el país. Para eso hace falta unión y mucho trabajo", insistió.

A continuación, defendió que tanto él como su "departamento" dentro de la RFEF trabajan en "formar jugadores en valores".

Además, durante la rueda de prensa, explicó cómo vivió él la Asamblea en la que Luis Rubiales dijo que no iba a dimitir a la par que justificó sus comportamientos tras la final del Mundial.

"Nos invitaron a ir a la Asamblea. Yo he cometido muchos errores en mi vida, y quizá la edad y las canas te hacen ser más reflexivo. Yo acudí a escuchar y a analizar y reaccioné como me sentí. Me salió no aplaudir", dijo.

"Rubiales ha hecho intervenciones, lo habéis oído todo" no soy quién para opinar. Hay que dar tiempo para que los órganos competentes decidan. No sé si es esta tarde, dos meses o dos años; no lo sé. Se ha pronunciado FIFA, UEFA, los presidentes de las territoriales", completó.

Lamine Yamal, gran novedad en la lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español, calificó de "genial" a su última novedad en una convocatoria, Lamine Yamal, de 16 años, con quien siente una "total certeza" y celebró que haya elegido jugar con España, su país de nacimiento, antes que con Marruecos.

"Yamal es genial. Duda por su edad ninguna, con él ni con ninguno de los convocados hay dudas. Es total certeza. No hay problema de edad porque son jugadores que avanzan a un ritmo muy superior. Es momento de confiar en él, de darle la oportunidad y que siga creciendo", dijo en rueda de prensa.

De la Fuente valoró que Yamal ya eligiese a España para jugar en las categorías inferiores y que ahora, pese al intento de Marruecos, decida iniciar una carrera con la Roja.

"El proceso fue con responsables de seguimiento en categorías inferiores. Tanto Francis Hernández como Tito estuvieron reunidos con él en Barcelona y el chico sabía que quería venir con nosotros. Ya lo había demostrado en categorías inferiores", aseguró.

"Es un futbolista con un potencial excepcional. En pocos partidos se le ha visto en Primera que tiene esa varita de dios que es diferente y nunca miro los límites de edad ni por arriba ni por los mínimos, solamente la capacidad, la categoría y el nivel del futbolista para competir al máximo nivel. Está preparado", agregó.

Por último, confesó el seleccionador que no ha visto un vídeo de Yamal en el vestuario del Barcelona en categorías inferiores, bromeando con la camiseta de Marruecos puesta tras el triunfo ante España en el último Mundial.

"No es fácil convencer a jugadores cuando tienen presiones de sus países de origen. En la selección tienen que estar los jugadores que quieren estar. Lamine es un niño y si hay un vídeo se arrepentirá o no, pero lo importante es que quiere venir, que está identificado con la selección española y es un valor de futuro muy importante", sentenció.

De la Fuente lamenta la decisión de Jordi Alba, con el que contaba para la selección

Luis de la Fuente, seleccionador español, lamentó la decisión adoptada por Jordi Alba, que cierra su etapa como internacional tras 93 partidos y con la conquista de la Eurocopa 2012 y la Liga de Naciones 2023 como grandes logros, le felicitó por su etapa y confesó que entraba en sus planes para los próximos encuentros de clasificación a la Eurocopa 2024.

"Hablé con él esta semana y me transmitió que quería dejarlo para centrarse en su nuevo club (el Inter Miami de la MLS estadounidense)", desveló De la Fuente. "Le agradezco su comportamiento, su categoría humana y la profesionalidad. Lamento perder un valor tan importante porque contábamos con él", afirmó tras dar la lista de convocados para medirse a Georgia y Chipre.

"Le deseo lo mejor en la vida en lo profesional y lo personal. Deja un legado para los jóvenes inmejorable. Es historia del fútbol español en la selección y seguirá haciendo grandes cosas en el fútbol", añadió.

Luis de la Fuente elogió el comportamiento que tuvo Jordi Alba en su última aportación a la selección española, siendo el capitán de la Liga de Naciones conquistada el pasado mes de junio.

"Me ganó en la Nations League, he hablando con él en varias ocasiones después porque allí ya me dijo al terminar que tenía que pensar muchas cosas. Me avanzó, en función del club, lo que podía venir. Ahora me lo ha comunicado y con total confianza y respeto su decisión, la apoyo. Es una pena porque contábamos con él", sentenció.