David Rial: "Si hay algún camino para ganar los dos próximos partidos es el del sábado"

La derrota del pasado sábado frente al Alzira FS en el primer encuentro de la eliminatoria definitiva por el ascenso a Primera División ha dejado secuelas emocionales. El Pescados Rubén Burela FS afronta ahora sin red el segundo encuentro el sábado a las 19.00 horas en tierras valencianas pero sabiendo que si repiten el mismo partido que en Vista Alegre tendrán muchas opciones de ganar. "Si hay algún camino para ganar los dos próximos partidos es hacer lo que hemos hecho el sábado y el pasado martes ante el Zaragoza; si jugamos así volveremos a Vista Alegre", decía David Rial al término del encuentro ante el Alzira FS.

La afición animó al equipo todo el partido. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El conjunto naranja tuvo innumerables ocasiones, mandó tres balones a los palos y Kaluza no estuvo muy exigido, ya que los levantinos, además de los dos goles de estrategia, no crearon mucho peligro. "Ellos tienes sus armas peligrosas, es un equipo con pegada, que en transición genera oportunidades, pero eso lo hemos controlado bien", indica. "En el posicional no nos hicieron daño, pero en esto gana el que más goles mete y en los penaltis han marcado uno más que nosotros", explica.

Rial quiso descargar responsabilidad a Isma por el fallo desde los seis metros. "Solo falla el que los tira", dice. "Estamos dolidos, porque a todos nos hacía ilusión ganar este primer punto, pero vamos a descansar hasta mañana (por hoy) y soy tremendamente optimista después de lo que he visto", subraya.

Estamos dolidos porque nos hacía ilusión ganar el primer puntos, pero soy tremendamente optimista después de lo visto

Los jugadores terminaron muy cansados el partido e incluso David Pazos no pudo jugar apenas en la prórroga. "No estaba para jugar mucho más porque tenía problemas musculares, pero nada importante", explica el técnico, que no se ha excusado en las bajas de Pitero y Rikelme.

Rial tampoco vio tanto desequilibrio en el tema físico. "Yo creo que nosotros llegamos mejor físicamente al final; ellos también llegaron cansados y en las segundas jugadas nos las llevábamos casi todas", argumenta el técnico gallego.