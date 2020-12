Dapena: "Tenía que mostrar mi desconformidad con el homenaje a Maradona"

Su sentada en el césped durante el minuto de silencio, llevado a cabo en el amistoso entre el Interrías y el Deportivo Abanca en A Coruña, por la muerte de Diego Armando Maradona no pasó desapercibida. A sus 24 años, Paula Dapena tiene sus ideas muy claras y lleva el feminismo por bandera. Esos ideales le llevaron a realizar el gesto más polémico y comentado en relación con la muerte de la gran estrella argentina. Una sentada de la que no se arrepiente y que defiende, ya que no es capaz de dejar atrás sus ideas.

Un gesto valiente y reivindicativo el que tuvo el pasado sábado, poniendo por delante sus ideas pese a todo lo que podía acarrear eso. Mostró su opinión y sus pensamientos de una manera muy visual, pero ¿cómo comenzó la historia de este gesto?

Me enteré cuando íbamos de camino al autobús, ya que una compañera nos mostró la circular de la Federación Española de Fútbol en la que ponía que teníamos que guardar un minuto de silencio por la muerte de Maradona. Yo dije que me negaba y que si me tenía que sentar en el suelo, lo pensaba hacer. Después, en el vestuario, el cuerpo técnico nos comentó de manera oficial que debíamos hacerlo y, como todos en el equipo saben cuáles son mis ideas y muchas veces hacemos bromas con ello dentro del vestuario, pues mientras lo decían miraban para mí y se reían, sabiendo que yo no lo iba a hacer.

El hecho de sentarse en el suelo imagino que fue un acto muy reivindicativo y visual. Usted podía simplemente negarse a salir al terreno de juego durante el minuto de silencio, pero decidió ir más allá. Me imagino que, esa solución, estuvo guiada por sus ideas feministas y lo que representa para usted...

Sí. El hecho de sentarme fue por hacerlo más reivindicativo. Evidentemente, yo podía simplemente negarme a salir al campo, pero hay que tener en cuenta que si no llego a saltar lo único que se notaría es que faltaba una jugadora o una persona y no se entendía el por qué de mi decisión ni el mensaje que quería dar.

Sus compañeras conocen sus ideas, pero ¿en algún momento el pasado sábado alguna o alguien del cuerpo técnico le intentó convencer o disuadir de su idea debido a lo que podía pasar?

No, para nada en absoluto. En el equipo todas mis compañeras saben cómo soy y cuáles son mis ideales feministas y por ello apoyaron mi decisión desde el primer momento.

Y, por contra, en ese momento ¿alguien le dijo que le apoyaría realizando el mismo gesto o que se sumaría a usted? Quizá para no dejarla sola...

Nadie me dijo que se sumaría, pero tampoco me dijeron nada malo.

Fue un gesto valiente que causará seguramente un gran revuelo entre los seguidores de Maradona, pero al final imagino que usted no podía dejar de lado sus ideas y pensamientos por mucho que quisiese, ya que son ideas que la representan como persona...

Efectivamente. La verdad es que me pareció muy hipócrita la gente que, teniendo en cuenta que era el día contra la violencia de género, subió un mensaje a redes sociales apoyando la causa del 25-N y, horas más tarde, subió otro lamentando la muerte de Maradona. Yo no soy así, yo no lo hice y tenía que mostrar mi desconformidad con el minuto de silencio y el homenaje.

"El entrenador del otro equipo me felicitó"

La repercusión de un gesto llamativo y reivindicativo fue más allá de las redes sociales y el ámbito futbolístico de los seguidores de Diego Armando Maradona. Las reacciones a la sentada durante el minuto de silencio comenzaron en el mismo terreno de juego, con las primeras palabras hacia Paula Dapena.

Me imagino que los comentarios no tardarían en llegar. ¿Cuáles fueron las reacciones en el terreno de juego? ¿Alguna jugadora del otro equipo, algún miembro del cuerpo técnico o gente allí presente se le acercó en algún momento a interesarse por la situación?

Sí. En el descanso del partido el entrenador del otro equipo se me acercó y me preguntó el motivo de la sentada. Le dije que lo hacía por que no estaba de acuerdo con guardar un minuto de silencio por Maradona y me felicitó, me dijo que él tampoco estaba de acuerdo con hacerlo y que me felicitaba por eso.

Teniendo en cuenta que el minuto de silencio fue un mandado de la Federación Española de Fútbol, ¿alguien del cuerpo arbitral o de la propia Federación le dijo algo o intentó que se levantase?

No, para nada, nadie me dijo nada.

¿Cómo han sido las primeras horas? Me imagino que ha tenido repercusión y una gran repercusión su gesto y que el número de mensajes que está recibiendo está siendo abrumador, ¿no?

Sí. La verdad es que he recibido un gran número de mensajes en las últimas horas. Sin embargo, casi todos ellos han sido positivos, diciéndome que no estoy sola, que me apoyan y que fue un gesto muy valiente.

¿Cómo ha vivido estas últimas horas?

Un poco estresada, pero me quedo con los mensajes positivos. Muchas madres ya me han dicho que ojalá su hija fuese así, que le gustaría que yo fuese un referente para sus pequeñas.