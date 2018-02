El culebrón Neymar continúa. Desde que se conoció este lunes que sufre un esguince de tobillo con una fisura del quinto metatarsiano asociada se ha abierto un debate sobre si llegará a tiempo o no para el partido de Champions League de la próxima semana ante el Real Madrid.

A tal punto todavía no se sabe qué pasará. Y es que, a pesar de que su padre aseguró que se iba a operar y estar de baja entre seis y ocho semanas, el PSG tiene la última palabra sobre los tratamientos médicos a los que tiene que someterse el delantero brasileño. Así figura en una cláusula de su contrato, según informa este miércoles el diario Folha de Sao Paulo.

Esto choca con lo anunciado por Neymar da Silva, padre de Neymar Júnior, quien aseveró el martes que el PSG ya sabía que no iba a contar con su hijo en los próximos partidos. "El tratamiento va a durar entre seis y ocho semanas, independientemente de si es quirúrgico o no. Si es convencional, también va a demorar entre seis y ocho semanas", dijo a ESPN Brasil.



También se pronunció Unai Emery, su técnico, para contradecir al padre y asegurar que no está descartado para el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Eso sí, reconocía que no sería fácil.



"Hay una pequeña opción de que esté en el partido. No es fácil, si juega estaremos contentos, y si no tenemos otros jugadores con capacidad para hacerlo bien", indicó el entrenador español.



El deseo de Neymar de no comprometer su presencia en el Mundial de Rusia podría estar detrás de su intención de operarse y no forzar en el trascendental partido ante el Real Madrid.