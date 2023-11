Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda de 1.000 millones de dólares

La caída de Binance, una de las mayores plataformas del mundo en la compraventa de bitcoins, podría traer consecuencias funestas a Cristiano Ronaldo después de que un grupo de inversores de esta empresa haya puesto una demanda contra futbolista portugués por valor de 1.000 millones de dólares.

Según la denuncia interpuesta en un juzgado de Miami, el actual jugador del Al-Nasser, y ex de clubes como el Real Madrid, Manchester United o Juventus, "promocionó, asistió y/o participó en la compra y venta de valores no registrados en coordinación con Binance". Además, la querella explica que el futbolista debería haber estado al corriente de que "Binance vendía cripto-valores", pues "tiene experiencia inversora y recursos para contar con asesores.

Cooking something up with @binance https://t.co/FMAP5GAdxE