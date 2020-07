"Correremos 15 grandes premios en cuatro meses, pero para mí no es un problema"

Tom Vialle, el piloto del equipo Red Bull KTM Factory Racing que lidera la clasificación del Mundial de Motocross en MX2 visitó estos días Galicia para disfrutar con Cecilia Prado García de unos días de vacaciones. En Lugo quedó prendado de la muralla romana, que le recordó a la de su Avignon natal —también Patrimonio de la Humanidad—. Los abuelos de esta joven lucense, Esther e Ignacio, nos abrieron las puertas de su casa y el joven francés charló con nosotros sobre la actual temporada.

Hasta ahora se han disputado dos Grandes Premios del Mundial. Un segundo puesto en Matterley Basin y su victoria en Valkenswaard lo sitúan líder en MX2 y defenderá la placa roja el 9 de agosto en Latvia. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Después de ganar la segunda manga en Matterley Basin estaba muy contento, aunque fue una pena que en la primera carrera perdiese la primera posición por un fallo y una pequeña caída. Salí de la primera cita del Mundial sintiéndome muy fuerte para afrontar Valkenswaard, donde hice un segundo y un primer puesto en las carreras, logrando así la placa roja y liderando el campeonato. Ahora mismo me siento con mucha fuerza para lo que resta de temporada.

Kegums acogerá tres pruebas en agosto (Latvia, Riga y Kegums) y Lommel otras tres en octubre (Flanders, Limburg, Lommel). Italia cuatro (Faenza, Emilia Romagna, Lombardia y Trentino), y España su Gran Premio el 11 de octubre. También habrá carreras en Turquía, Winchester y Argentina en noviembre, y en Águeda y Rusia aún por confirmar. ¿Cómo se afronta un calendario así?

Hay muchas carreras de arena, pero el circuito de Latvia me gusta. En Lommel —aunque es arena profunda— llevo entrenando año y medio, así que ahora se me da mucho mejor. Son muchas carreras consecutivas en un período muy corto, porque correremos 15 grandes premios en cuatro meses, cuando habitualmente se desarrollan a lo largo de un año y tenemos más tiempo para descansar. Me gusta correr y competir, así que para mi no es un problema. Estoy preparado y me siento fuerte para disputar un calendario con tantas carreras seguidas.

El año pasado no le permitieron correr las Naciones, aunque lo merecía quizás más que nadie. Esta temporada el MXON en Ernée se canceló y finalmente será en Matterley Basin, con la previsión de que Francia lo acoja en 2023. Apuesto algo a que cuando pueda correr el MXON con Francia llevará a su selección a la victoria.

El equipo francés ganó el MXON cinco años consecutivos. Hasta el año pasado en Assen, que es un circuito de arena. En Francia tenemos muy buenos pilotos. No solo en Europa (Febvre, Gautier, Paturel), también en América (Marvin Musquin, Dylan Ferrandis). Conocemos muy bien los circuitos de nuestro país. Tenemos muchas posibilidades de ganar en Francia, y también en otros países.

Viene de correr en la serie nacional checa tras el parón forzoso por la Covid-19. Es como una nueva pretemporada, al igual que Hawkstone o LaCapelle antes de marzo. Disputará alguna de las carreras de la serie nacional francesa en agosto o pasará directo al Mundial?

Las carreras en la República Checa fueron una muy buena preparación ahora que estamos a un mes de que se reinicie el Mundial, con el nuevo calendario. Aún no se si podré correr el Nacional en Francia porque coincide aproximadamente una semana antes del comienzo del campeonato. Dependerá de las fechas. Correr y competir siempre es una buena preparación.

El año pasado en Uddevalla (Suecia) y en una temporada brillante, logró como ‘rookie’ su primera victoria en MX2. ¿Cómo se sintió?

No esperaba poder ganar ningún Gran Premio el año pasado porque Jorge estaba muy fuerte y ganaba todas las carreras. Ese día él cometió un fallo y tuve la oportunidad de ganar. Me senti muy feliz.

¿Cree que las pruebas del Mundial podrán celebrarse con público?

Es una pregunta difícil. No tengo ni idea de si finalmente será posible. Ojalá que sí.

El Gran Premio de España, en Madrid, se presenta muy atractivo pese a las dificultades que conlleva la actual situación global. ¿Qué espera de esta carrera?

Es fantástico que haya un Gran Premio en Madrid. Me encanta España, y además aquí normalmente no se celebran muchas carreras del Mundial. Además el terreno del circuito de Intu Xanadú (Arroyomolinos), es duro, y por lo tanto es bueno para mí pilotaje.

"Va a ser emocionante ver competir a pilotos tan buenos y que pueden ganar el Mundial"

Jorge Prado comenzó a montar de nuevo estos días. Muchos aficionados tenemos ganas de verlo competir junto a Cairoli y Herlings, con Gajser defendiendo el título. ¿Cómo ve usted la categoría de MXGP?

Jorge acaba de salir de su lesión de clavícula, pero muy pronto seguro que estará ahí adelante. Cairoli, Herlings y Gajser son muy rápidos. Ahora mismo Herlings y Gajser están compitiendo por el título pero Tony también está muy fuerte. A Herlings es muy dificil batirlo en arena (al menos hasta que Jorge se recupere del todo). Va a ser muy emocionante ver competir a pilotos tan buenos y que pueden ganar el Mundial.

En MX2 Jago Geerts es segundo, y también está fuerte...

Es algo así como el duelo entre Herlings y Gajser. Geerts es un piloto muy fuerte en arena, pero no existe tanta diferencia entre nosotros dos como en MXGP respecto a Herlings. En la República Checa la carrera fue en terreno arenoso y ambos rodamos mucho tiempo juntos, con una velocidad similar. Lo que queda de temporada va a estar muy emocionante. Así que eso está bien.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su visita a Lugo?

No he visto mucho, solo la ciudad, y la muralla me ha encantado. Soy de Avignon y allí también tenemos murallas. Lugo me ha recordado a mi ciudad natal.