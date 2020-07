El exciclista Alberto Contador, ganador del Tour, Giro y Vuelta, se fracturó una costilla tras sufrir "un duro golpe en casa", según anunció él mismo este martes a través de las redes sociales.

"Buen y último entrenamiento por un tiempo. Primera vez en mi vida que me rompo una costilla. Nunca me había pasado pese a la de veces que he besado el asfalto a más de 50 Km/h. Un golpe duro en casa y crack. Empieza la crono para recuperarnos", explicó Contador a través de su cuenta de Instagram.