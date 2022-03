El secretario general de Fifpro, Jonas Baer-Hoffman, confirmó en una conferencia en Londres que dos futbolistas ucranianos han muerto durante la guerra en el país. Se trata de Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25)

Baer-Hoffman habló durante una cumbre del deporte organizada por el Financial Times y confirmó que la situación de los jugadores en Ucrania, país invadido por Rusia, es "desesperante".

"Sinceramente, es muy complicado detallar cómo está la situación ahora mismo. Teníamos 400 jugadores extranjeros en Ucrania y nadie puede decirte cuántos de ellos siguen en el país. Sabemos que dos jugadores ucranianos han muerto en la guerra. Estamos haciendo lo que podemos, pero la situación es desesperante", dijo el directivo.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr