Confirmada la huelga del fútbol femenino el 16 y 17 de noviembre

Las futbolistas de la Primera División española irán a la huelga los próximos 16 y 17 de noviembre, después de terminar sin acuerdo el acto de conciliación entre patronal y sindicatos celebrado este lunes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid.

Los tres sindicatos presentes en la mesa negociadora del primer convenio colectivo del fútbol femenino español –AFE, UGT y Futbolistas ON-, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma –Athletic Club, Barcelona y Tacón- estaban citados este lunes en el SIMA, para intentar alcanzar un acuerdo que no fue posible tras horas de reunión.

El paro, en señal de protesta ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, el primero del fútbol femenino español que todavía no tiene, se llevará a cabo en la novena jornada de la Primera Iberdrola, tras el parón por compromisos internacionales.