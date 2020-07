El SD Compostela ha firmado este sábado su regreso a la categoría de bronce después de obtener un empate en Balaídos ante el Ourense CF (1-1).

El conjunto dirigido por Yago Iglesias afrontaba sus terceros play-off de ascenso consecutivos. Esta vez los compostelanos consiguieron el ansiado premio, no sin sufrimiento, en un partido que se les puso cuesta arriba con el tanto del equipo de la ciudad de las Burgas, transformado por Adri Castro a los doce minutos del encuentro.

El panorama no era bueno para la SD, a la que los ourensanos no dieron opción hasta la segunda parte, cuando Pablo Antas transformó un penalti. El tramo final del partido estuvo marcado por los nervios, ocasiones y errores de ambos conjuntos. No obstante, el Compos consiguió finalmente mantener un empate que le valió el ascenso a segunda B.