El Comité de Competición desestima la petición del Dépor de anular la jornada

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol se ha inhibido sobre la solicitud del Deportivo de La Coruña de anular todos los partidos de la última jornada de LaLiga SmartBank que se celebraron y ha dado traslado de esa petición a la Secretaría General del ente federativo.

Competición recibió este lunes los recursos que presentó el Deportivo por su partido suspendido con el Fuenlabrada por los casos positivos de Covid-19 en el conjunto madrileño y que ha supuesto su descenso matemático a Segunda B por los resultados que se dieron en la jornada.

Una de las solicitudes del club gallego es que se anulen los resultados y se celebren todos los encuentros en horario unificado, al entender que se han perjudicado sus intereses al vulnerarse las normas de la competición y las normas federativas.

Competición considera que carece de competencia para pronunciarse sobre la impugnación formulada por el Deportivo porque "el ámbito de la disciplina deportiva se extiende a las infracciones de las reglas de juego o competición" y "a las infracciones de las normas generales deportivas", supuestos que, a su juicio, no se da en el caso presentado por el equipo gallego.

El organismo dependiente de la Federación sostiene que es esta la que tiene "la competencia para pronunciarse sobre los eventuales supuestos de repetición total o parcial de encuentros".

Por ese motivo, ha acordado, "de forma simultánea a su declaración de falta de competencia", el traslado de la impugnación presentada a la Secretaría General de la Federación para que esta "le dé el curso que corresponda".

Contra la resolución de Competición cabe recurso ante el de Apelación en el plazo de diez días.

Vázquez: "Los que tomaron la decisión tienen que pagar consecuencias"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, se ha mostrado "plenamente convencido" de que el equipo gallego es de Segunda División y ha advertido de que "los que tomaron la decisión" de suspender su partido con el Fuenlabrada y no toda la última jornada de LaLiga SmartBank, "son los que tienen que pagar las consecuencias".



"El Deportivo lo dijo en palabras de su presidente, vamos a por que se anule la jornada. Si es materialmente imposible hacerlo, los que tomaron la decisión tienen que pagar las consecuencias, no el Deportivo. Consideramos que la competición está vulnerada. Esas personas que decidieron, tienen que dar un paso atrás", explicó.



En una rueda de prensa telemática desde la sede del club, Vázquez pidió "humildad" al presidente de LaLiga, Javier Tebas, para "reconocer el error" que cometió al suspender solo el partido del Deportivo y negarse a una liga de 24 equipos con el conjunto coruñés y el Numancia en Segunda División.



El Deportivo perdió la categoría en el terreno de juego al no poder disputar su partido con el Fuenlabrada y darse las victorias del Albacete y el Lugo en la jornada.