El club chino que iba a fichar a Iniesta rectifica

El equipo chino Chonquing Dandgai Lifan, propiedad del dueño del Granada, anunció este lunes en un comunicado que no fichará a Andrés Iniesta, aunque subraya que sí colaborará con él en otros ámbitos.

El club afirma que insistirá en "invertir racionalmente", aunque no irá "en contra de la política de gastos de la Federación" ni "distorsionará el mercado". No obstante, anuncia que "profundizará en la cooperación" con el jugador".

El presidente del, Chongqinq, Gong Daxing, daba por hecha la incorporación del jugador del Barcelona a su plantilla: “Su llegada será un gran activo para Chongqinq y una bonificación para nuestra marca”. Jiang Lizhang, dueño del Granada, estaba detrás de la operación, que a día de hoy parece rota. En todo caso el jugador manchego tendría otras opciones de clubs interesados en sus servicios como jugador para la próxima temporada.

Andrés Iniesta regaló la camiseta con la que disputó el que será su último clásico al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que posó con la elástica blaugrana en una foto que difundió en redes sociales.

"Se te echará de menos, amigo", publicó Ramos. En el detalle de la instantánea se aprecia una dedicatoria de Iniesta al madridista.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh