"A clave foi loitar todas polo mesmo soño"

Como si fuera un GPS de alta precisión, la selección española femenina siempre supo hacia dónde debía caminar para alzarse con el título de campeona del Mundo. Ese navegador de lujo tiene origen gallego y fue fabricado en Pontevedra bajo el apellido Abelleira. Teresa puso su inteligencia al servicio del colectivo para dotar del equilibrio necesario a España. Su rol en el combinado nacional fue clave para confeccionar un grupo de éxito.

"Penso que individualmente estiven ben e cómoda, pero o importante é o colectivo. O bo é que trouxemos a Copa do Mundo para España e xa temos unha estrela, que é algo que ninguén a vai borrar", dijo la jugadora de Pontevedra en una declaraciones a Galicia por diante, de la Radio Galega.

"Despois de toda a tempada que tiven non contaba con todos eses minutos que tiven no Mundial, pero gracias ás compañeiras e ao seleccionador me deron todas as ferramentas para rendir ben", recalcó Abelleira.

"A clave do rendemento foi loitar todas polo mesmo soño. Somos profesionais por riba de todo e todas fixemos un esforzo. Houbo melloras e cando todas estamos involucradas para o mesmo e esa foi a clave", añadió.

El duelo contra Japón, en el que España perdió 4-0, fue, paradógicamente, el momento del impulso del equipo. "Contra Xapón a dinámica do equipo mudou e soubemos que, a partir de aí, non podiamos fallar mais e nos agrupamos moito como equipo. Nos xuntamos para facer algo grande", declaró.

La jugadora, que estará mañana en Galicia, se quedó con el "asubío final" en el duelo ante Inglaterra de todo el Mundial, porque se acordó de "toda" su "familia". "Foi unha experiencia inolvidable xogar o Mundial. O gol foi algo fermoso, pero se me teño que quedar con unha experiencia de todas me quedaría co asubío final e acadar o título. Acordeime moito de todas as persoas que me axudaron a chegar ata aquí".

Un viaje a Ibiza condiciona la vuelta a casa

Con el Concello de Pontevedra, Deputación y Xunta aguardando para dar la bienvenida a la campeona del Mundo, las agendas deberán esperar a la llegada de Teresa Abelleira. La pontevedresa se iba este martes de vacaciones a Ibiza con varias jugadoras de la selección, dentro de la invitación realizada por el Consell a la Federación Española.



Ese hecho podría retrasar el retorno de la pontevedresa, que tenía previsto regresar mañana, cuando sería recibida por las instituciones. Ella misma, en sus declaraciones este martes a Galicia por Diante explicó que "preciso estar en Galicia para recargar pilas de cara a tempada, poder estar coa miña familia, con meu irmán, pais ou sobriños".



Entre los preparativos de las instituciones, la Deputación de Pontevedra trabaja en un acto multitudinario al que han sido invitados todos los clubes de la provincia. Tanto el órgano de gobierno provincial, como el Concello de Pontevedra como la Xunta no han podido oficializar la agenda de actos de homenaje.