Cisma en el Deportivo: destituyen a De la Barrera y el consejo de administración renuncia

El RC Deportivo anunció este miércoles el cese del entrenador, Rubén de la Barrera, y la renuncia del presidente del club, Antonio Couceiro, y el resto del consejo de administración.

Tres días después de su eliminación en la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda División, el club comunicó esas decisiones drásticas. Si el lunes trasladó el final de la etapa de Carlos Rosende y Juan Giménez, responsables de la secretaría técnica, este miércoles el Deportivo informó de que el presidente y todos los miembros del Consejo de Administración del RC Deportivo han decidido renunciar. "La decisión fue tomada para favorecer el proceso de reestructuración del club de cara a la nueva temporada", apuntó el Deportivo.

En su última reunión, el consejo ha optado por convocar una Junta de Accionistas para el día 17 de julio en la que se nombrará un nuevo equipo directivo. Como apoderado del club, estará al frente del Deportivo el director general y también consejero, David Villasuso.

La reestructuración incluirá el área deportiva y el actual entrenador, Rubén de la Barrera, que llevaba cuatro partidos y tenía un año más de contrato con cláusulas liberatorias, no dirigirá al Deportivo la próxima temporada.

#RCDeportivo | Renuncia el Consejo de Administración del RC Deportivo y cesa su entrenador https://t.co/ZcHl5yr4i8 pic.twitter.com/eftDMmdd6q — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 14, 2023

El RC Deportivo desmintió que vaya a incorporar a ninguno de los nombres que han salido repetidamente en los medios de comunicación como candidatos a dirigir el área deportiva, principalmente Domingo Catoira y Fernando Soriano, y precisó que "en los próximos días se tomará la decisión definitiva".

El Deportivo agradeció "la dedicación al club tanto del Consejo como del entrenador Rubén de la Barrera".

La enésima reconstrucción

El Deportivo, condenado a jugar por cuarta temporada consecutiva fuera del fútbol profesional, aún está intentando digerir la enésima decepción el pasado domingo en Castalia mientras inicia otra reconstrucción con el mismo objetivo que los últimos años, volver a la Liga.

Desde el descenso de Primera a Segunda División en 2018, el Deportivo no levanta cabeza: un año después, se quedó a las puertas de regresar a la máxima categoría (tenía un 2-0 de ventaja en la eliminatoria con el Mallorca y perdió por 3-0 en la vuelta), en 2020 descendió a Segunda B en una polémica última jornada y ahí lleva tres años.

En 2021 ni siquiera pudo luchar por el ascenso (no pasó el primer corte en la temporada de la pandemia), el 11 de junio de 2022 se lo jugó en su estadio y se lo arrebató el Albacete (ganaba por 1-0 a falta de diez minutos y le valía el empate tras la prórroga, pero acabó por 1-2), entrenado precisamente por el ahora destituido Rubén de la Barrera, y exactamente un año después fracasó en Castellón.

El guion del partido fue terrorífico para sus intereses. Defendía en Castalia el 1-0 de la ida, le valía ganar o empatar, pero no podía perder. Un error flagrante de Ian Mackay en los primeros minutos empezó a poner cuesta arriba la eliminatoria.

Llegó a ir 2-0 abajo, se rehízo (2-2), pero encajó el 3-2 antes de cumplirse el tiempo reglamentario, el Castellón le dio vida al fallar un penalti y, en la prórroga, con diez por la expulsión de su guardameta, Mackay, el Deportivo llegó a marcar (3-3) y rozar la épica antes de la tragedia (4-3).

El enésimo varapalo, en un fin de semana en el que su principal equipo femenino también se quedó a un gol del ascenso (en su caso a la Liga Femenina), propiciará una nueva reestructuración.

Primeras medidas

El presidente, Antonio Couceiro, avanzó tras el partido la necesidad de tomar decisiones drásticas, y en la noche del lunes llegaron las primeras medidas con la salida del secretario técnico y su adjunto. Carlos Rosende, que asumió la planificación deportiva del club las dos últimas temporadas, y su ayudante, Juan Giménez, quedaron desvinculados de la entidad gallega.

A esa criba en el equipo deportivo se unió en la noche de este miércoles el que hasta ahora era el entrenador de la primera plantilla, Rubén de la Barrera.

Queda por ver también la continuidad del capitán del equipo, Álex Bergantiños, que ha meditado su retirada, y de numerosos jugadores, entre ellos el máximo goleador, Alberto Quiles, que habría renovado automáticamente su contrato en caso de ascenso y que hace un año, con ofertas de superior categoría, prefirió quedarse en el Deportivo.

También acaban contrato jugadores como Antoñito, Edu Sousa y Adrián Lapeña, así como los cedidos Raúl Carnero, Rubén Díez, Max Svensson y Pepe Sánchez. Lucas Pérez, el delantero que puso dinero de su bolsillo para bajar de Primera a la categoría de bronce con el objetivo de ayudar a su equipo a subir de categoría, ya ha dado un paso adelante y piensa en la siguiente temporada: "He hecho un compromiso con el club hasta el día que me retire o no quieran contar conmigo. Para lo que quieran, aquí estoy".