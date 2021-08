Dedicación, compromiso, superación, humildad y esfuerzo. Son las palabras que usan los protagonistas de La Cima para definir su camino a la meta, un trayecto nada sencillo que desgrana un grupo de atletas olímpicos de Galicia en este largometraje. El palista Carlos Arévalo, el regatista Nico Rodríguez y la piragüista Teresa Portela tienen en común el agua, su origen gallego, el privilegio de haber ganado medallas en los juegos olímpicos de Tokio 2020 y el duro trabajo que han realizado para conseguirlo.

Este sacrificio lo cuentan en el documental La Cima, el primer largometraje de la directora y productora Ana Taboada que Cousas Films ha presentado este miércoles en A Coruña. Lo rodaron en agosto de 2020, cuando aún no sabían que los tres lo presentarían tras subirse al podio olímpico.

El piragüista Carlos Arévalo (Betanzos, A Coruña, 1993), medalla de plata en Tokio en la categoría K4 500, asegura que "el esfuerzo, el trabajo y la dedicación" son valores esenciales en el deporte "Poner toda tu vida a disposición de la piragua. Para mí eso es lo más importante", recalca Arévalo, quien ve en el reconocimiento y la felicidad de su pueblo compartiendo su triunfo "lo más bonito" de esta aventura. Ahora, añade, toca volver a entrenar y enfocarse al nuevo ciclo olímpico.

Teresa Portela (Cangas, Pontevedra, 1982), palista que obtuvo la plata en el K1 200 metros, sostiene que la humildad es fundamental porque "la vida es una rueda y a veces te toca estar arriba y a veces te toca estar abajo". Tras cinco Juegos Olímpicos sin subirse a un podio, Portela narra que por "cabezota y gallega" siguió insistiendo, ya que "los sueños se pueden conseguir". "Si luchas y trabajas al final se consigue", insiste la deportista de 39 años, quien no descarta competir en los próximos Juegos de París: "Si me siento como ahora, ¿Por qué no?".

El regatista Nico Rodríguez (Vigo, 1991), bronce en la clase 470, considera que "el deporte te da muchos golpes de realidad" y "te acaba poniendo en tu sitio". "Las mejores victorias vienen tras las peores derrotas. Esa superación de pasar esos momentos malos para disfrutar los buenos es la humildad", abunda el deportista. Rodríguez recuerda emocionado el momento de "cruzar la línea de llegada", en el que sintió una "explosión de emociones" que no puede detallar. "Es algo tan personal que no tengo palabras para explicarlo", agrega.

"No es un documental sobre deporte, sino sobre cómo conseguir tu sueño", matiza su directora, Ana Taboada

La directora de esta producción, Ana Taboada, comenzó el trabajo hace un año y medio al percatarse de la necesidad de animar a la población con historias de superación en plena pandemia. "Había una sensación general de negatividad y empecé a pensar cómo podíamos mandar un mensaje de optimismo", rememora Taboada. A partir de ahí, buscó historias reales de personas que realizasen "un trabajo durísimo" y con sello gallego, condición fundamental. "Es un documental no sobre deporte, sino sobre cómo conseguir tu sueño", matiza.

La Cima se estrenará este jueves a las 19.30 horas en Los Cantones Cines de A Coruña, en un evento al que asistirán los tres deportistas protagonistas y al que están también invitados los 25 atletas gallegos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio.