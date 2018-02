El Celta renueva a Lobotka hasta 2023 y blinda su contrato

El internacional eslovaco Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta de Vigo, ha ampliado este martes su contrato con el club gallego por un año más, por lo que seguirá vinculado, al menos, hasta junio de 2023, ha informado la entidad que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa.

La renovación ha supuesto una considerable subida de salario, además de elevar su clausula de rescisión a 50 millones de euros.

El futbolista, de 23 años, llegó el pasado verano a Balaídos procedente del Nordsjælland de la Superliga de Dinamarca, y desde el inicio de Liga se ha convertido en un fijo en el equipo titular de Juan Carlos Unzué.

Su buen rendimiento en la liga española provocó que el Inter de Milán se fijase en él y llegara a presentar en el pasado mercado invernal una oferta, la cual fue rechazada por el Celta, según reveló el director deportivo Felipe Miñambres en su última comparecencia ante los periodistas.

"Me siento muy bien porque me encanta Vigo. Me gusta mucho el Celta, el club, la gente que trabaja aquí. Me encanta este club, estoy muy feliz de renovar con el Celta", declaró Lobotka tras firmar, junto al presidente, su nuevo contrato.

El centrocampista se marca como objetivo ayudar al equipo a clasificarse para la Europa League: "Tenemos muy buena plantilla, grandes jugadores, solo nos falta ganar algunos partidos más. Todavía tenemos que enfrentarnos a Atlético, Real Madrid o Barcelona pero este equipo puede plantar cara a cualquiera".