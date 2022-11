El Celta oficializa la destitución de Coudet, que será sustituido por Carlos Carvalhal

El RC Celta hizo oficial en el mediodía de este miércoles la destitución del argentino Eduardo Chacho Coudet como entrenador del primer equipo, el cual asumirá el portugués Carlos Carvalhal, quien se encontraba sin equipo tras ser cesado a principios de octubre como entrenador del Al Wahda de los Emiratos Árabes Unidos.

El técnico luso ya se encuentra en Vigo y este miércoles dirigirá su primer entrenamiento, que finalmente será en la ciudad deportiva Afouteza.

"Chacho Coudet y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras una fructífera etapa, que comenzó el 12 de noviembre del año 2020. El técnico argentino abandona por tanto el club tras dos años en los que el equipo ofreció un gran rendimiento", destacó la entidad que preside Carlos Mouriño en su comunicado.

Con contrato hasta junio de 2024, aunque ambas partes habían acordado incluir una cláusula liberatoria al finalizar el curso 2022-23, la etapa de Coudet concluye mucho antes de lo esperado, pese a que su distanciamiento de Carlos Mouriño era más que evidente en los últimos meses.

La llegada del portugués Luis Campos a la dirección deportiva le restó protagonismo en la configuración de la plantilla de esta temporada, algo que el argentino repitió en sus últimas comparecencias ante la prensa.

Esas críticas, que no gustaron al presidente y máximo accionista, y sobre todo el irregular inicio de curso, con 11 puntos de 36 posibles, dejaron tocado al argentino, pese a que contaba con el apoyo del vestuario.

"El club, tras esta difícil decisión, quiere expresarle a Coudet y a sus ayudantes su más sincero agradecimiento por la entrega, honestidad y profesionalidad que mostraron desde el primer día de su etapa en Vigo, en la que siempre ofrecieron una actitud encomiable y realizaron un trabajo excepcional, sin regatear esfuerzos y con una implicación ejemplar", señala el club.

Perfil:| Carvalhal, ante el reto de emular a José Mourinho

A los 56 años, con varios títulos en su país y una larga trayectoria como técnico, el portugués Carlos Carvalhal cumplirá su sueño de ser entrenador en LaLiga, después de ser elegido por su compatriota Luis Campos para reemplazar al argentino Eduardo Chacho Coudet en el banquillo del Celta.

"He jugado en Chaves, a 10 kilómetros de la frontera de España, he ido muchas veces a Riazor y Balaídos, la proximidad con el fútbol español es muy grande, hay una conexión muy fuerte. Después de haber seguido muchos años el fútbol español, quiero que se dé entrenar en la Liga", aseguró en una entrevista con Efe a finales de agosto.

Apenas tres meses después, y tras negociar con dos clubes españoles el pasado verano, ese sueño lo cumplirá en Balaídos, un estadio que conoce perfectamente porque lo visitaba con frecuencia. Ahí iniciará su camino para triunfar en España, para emular a José Mourinho.

"Me ilusiona mucho hacer lo que los otros no consiguieron hacer, me gustan ese tipo de retos. El mismo reto que tuve en el Rio Ave, hacer lo mejor que había hecho el club, y en Braga, lo mejor en cien años de historia. Ahora, sería hacer algo que otros no han hecho en España. Después de Mourinho, y quizás un poco Nuno Espírito Santo en el Valencia, muchos portugueses no tuvieron éxito en España", recordaba entonces.

Carvalhal llega a Balaídos avalado por una larga trayectoria como entrenador, la más exitosa en el Sporting de Braga. Es una apuesta arriesgada de Campos, como en su día fue la de Felipe Miñambres con Coudet.

Al técnico luso le gusta aplicar la filosofía, "la ciencia de los porqués", al fútbol, en el que, sostiene, "no está todo inventado".

"Me gusta cuestionar las cosas y hace falta creatividad, no solo en los jugadores, también en los entrenadores. El Braga defendía en tres sistemas diferentes, de una forma creativa, y eso también entusiasma al jugador, les pone a pensar", destaca.

Acostumbra a repartir muchos minutos entre todos sus jugadores y no le tiembla el pulso si tiene que apostar por los más jóvenes, algo en lo que se diferencia claramente de su antecesor.