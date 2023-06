El Celta elige a Rafa Benítez

Rafa Benítez, que se encuentra sin equipo desde que en enero de 2022 fuera cesado por el Everton, ha recibido una oferta del Celta de Vigo para dirigir a su equipo la temporada 2023-24, en la que el club celebrará su centenario.

Fuentes cercanas al técnico madrileño han confirmado que las negociaciones están "avanzadas" y que el exentrenador de Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Nápoles, Inter o Valencia, entre otros, sería el sustituto de Carlos Carvalhal en el banquillo de Balaídos.

El fichaje de Benítez, adelantado por el medio digital Relevo, sería una apuesta del asesor deportivo Luis Campos, quien ha asumido la planificación del proyecto deportivo tras la salida de Antonio Chaves del club.

Mouriño habla de "opciones ilusionantes" para el banquillo celeste

Carlos Mouriño, en la rueda de prensa del lunes. SALVADOR SAS (EFE)

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, hizo el lunes un repaso a toda la actualidad que rodea a la entidad, con nombres propios como Gabri Veiga o Santi Mina; además de lo referente a su continuidad en el cargo y la llegada de un nuevo entrenador tras la salida de Carlos Carvalhal.

Respecto a ese técnico que dirigirá al Celta, el presidente comentó que el club aún no tiene cerrado al entrenador para su primera plantilla, aunque están trabajando intensamente en ello y hay varias opciones que cree que resultarían satisfactorias. "Porque queremos ir con calma pero yendo un paso más allá. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero lo estamos intentando con toda la fuerza que podamos. Creo que puede haber buenas noticias. A día de hoy, no", dijo.

Sobre nombres concretos para ese puesto, ahí Carlos Mouriño no dio pistas. "Son varias opciones ilusionantes, no puedo decir los nombres. Decir uno sería anteponerlo a los demás y quedaría mal, tenemos varias vías abiertas en las que trabajamos fuertemente", indicó.

El club quiere comprar a Carles Pérez y reitera que Kevin seguirá en el equipo

Gabri Veiga

La situación del joven jugador Gabri Veiga fue otro de los temas que trató el presidente del Celta. Carlos Mouriño insistió en que sería muy positivo que se quedara, si bien no pueden hacer nada si alguien deposita los 40 millones de su cláusula; y aseguró que sí se habló con él para renovación cuando firmó para tener ficha del primer equipo. Carlos Mouriño admitió, además, que hay propuestas por otros futbolistas. "Recibimos ofertas por jugadores y otras las rechazamos totalmente. Este mercado va a haber más movimiento, más alegría se pregunta mucho por jugadores, en firme tenemos dos o tres: de Rubén Blanco, de Orbelín Pineda, que entrarán en estudio si esta semana conseguimos entrenador". También reveló el presidente del Celta que la desvinculación del Toro Fernández está próxima a producirse y que seguirá en el club de México donde había estado cedido estas dos últimas campañas.

Santi Mina

Otro titular que dejó este lunes el presidente del club vigués tiene que ver con Santi Mina y especialmente esa intención del club de conseguir una rescisión de su contrato. "Lo estamos manejando, pero tenemos que ver qué posibilidades tenemos, qué es lo que él quiere. Acordaos que el que tiene siempre que firmar lo que se quiera hacer es el jugador. El club puede proponer. Si hay un arreglo, lo firmaremos. Santi Mina ha tenido un problema, pero no deja de ser un jugador canterano, que fuera de eso, que es condenable al 100%, no tenemos ningún problema con él. Fue duro tomar las medidas que tomamos, que perjudicaban al club, pero se tomaron", manifestó.

Mouriño comentó que su idea es seguir en la presidencia de la entidad

Mercado

Carlos Mouriño también dejó detalles sobre la intención del club con algunos jugadores y así confirmó que Kevin Vázquez seguirá siendo jugador del Celta la próxima temporada, así como que la intención del club es comprar a Carles Pérez. Además, la entidad tiene una oferta por Sergio Carreira y en este caso lo que suceda con los cedidos dependerá también de la opinión del entrenador, ya que será una decisión conjunta

Gestión

El presidente del Celta quiere que la parte deportiva esté encima de la mesa de manera permanente e insistió que esa es una de las propuestas de su hija Marián, que está insistiendo mucho en ello.

En principio, Carlos Mouriño también desveló que su idea es seguir siendo presidente en la fecha del centenario de la entidad celeste. "Siempre dije lo mismo, estaré mientras considere que debo estar. Tengo una edad en la que no dependo de mí mismo, puede que por algo ajeno a mí, tenga que salir. Pero no me preocupa, es lo menos importante, el club quedaría en buenas manos". Dejó clara su confianza plena en su hija Marián, llamada a ser su relevo: "Diréis: ¿Qué va a decir de su hija?. Pero ella ha demostrado su capacidad en todos los retos que ha tenido en la vida", concluyó el presidente.