El Celta confirma el fichaje de Néstor Araujo

El defensa internacional mexicano Néstor Araujo se convirtió este jueves en el segundo fichaje del Celta de Vigo 2018-19, al que llega procedente del Santos Laguna y con el que se ha comprometido por cinco temporadas, según informó el club celeste.

"Es un central solvente, de gran presencia física y excelente manejo de balón. Llega al Celta avalado por una larga carrera plagada de éxitos, tanto en su Liga como con la selección nacional", destacó el Celta.

Araujo, que el próximo agosto cumplirá 27 años, disputó un total de 25 partidos con la selección de su país, en los que anotó tres goles. Fue participe de la clasificación de México para la Copa del Mundo de Rusia, pero una lesión le impidió a última hora acudir a esta competición.

El defensa es el segundo refuerzo del Celta que dirigirá el argentino Antonio Mohamed, tras la llegada antes del lateral izquierdo David Juncá procedente del Eibar.

ESPERANDO EL 'OKAY'

A pesar de que no se ha confirmado la llegada del centrocampista turco Okay Yokuslu, en Trabzon ya dan por perdido a su futbolista y que su destino es la liga española. El presidente del Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, manifestó al respecto que le "duele" que Okay se vaya del equipo y que su decisión "es firme de fichar por el Celta", explicó a la prensa.