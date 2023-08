El Celta celebra en Mos sus cien años de vida

El RC Celta celebró sus cien años de vida con un acto institucional en la ciudad deportiva de Mos, respaldado por el presidente del Comité Olímpico Español (Coe), Alejandro Blanco, el presidente del Sevilla CF, Pepe Castro, y numerosos políticos gallegos, entre ellos el presidente del Parlamento autonómico, Miguel Ángel Santalices.

"Cada uno de nuestros aficionados, a lo largo de estos cien años de vida, tiene 100 historias que contar. Somos un sinfín de hermosas y tristes historias. Las hermosas nos enorgullecen y las tristes nos unieron aún más", señaló durante su discurso el presidente Carlos Mouriño.

El máximo accionista del club, que en los próximos meses cederá la presidencia a su hija Marian, apuntó que el futuro está "por escribirse" y lo harán otros que "amarán tanto o más" al Celta, pero está convencido de que "la pasión y la identidad" serán la misma.

