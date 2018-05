La Segunda B echó el telón con una jornada de infarto en la que el Celta B, gracias a su victoria ante el Guijuelo por 4-1, logró meterse en el play off de ascenso, acompañando a los ya clasificados Majadahonda, Fabril y Fuenlabrada. El damnificado fue un Rápido de Bouzas que no pudo pasar del empate ante el Navalcarnero (0-0), el otro equipo que tenía opciones. Ambos quedan quinto y sexto, a dos puntos del filial celeste.

Más dramática todavía fue la lucha por el descenso. El Pontevedra, que partía con ventaja, no sufrió en ningún momento y selló su permanencia con una contundente victoria ante el Atlético B por 0-2. El Coruxo disputará el play off de descenso, tras vencer al Sanse por 2-4, y el Toledo, que no pasó del empate ante el Fabril (0-0); el Rácing de Ferrol, que empató en A Malata ante el Majadahonda (3-3) y la Segoviana desciende a Tercera División.

El equipo departamental, cuyo director deportivo es desde hace unos meses el lucense Carlos Mouriz, pierde la categoría cuando su nuevo proyecto incluso tenía las miras puestas en Segunda División.