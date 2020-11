El Celta anuncia la destitución de Óscar García

Óscar García Junyent foi destituído este luns como adestrador do Celta de Vigo, como consecuencia duha xeira de sete partidos sen gañar e do seu enfrontamento co director xeral do club, Antonio Chaves.

O pulso que mantivo co home forte do club pola política de fichaxes e, sobre todo, a preocupante dinámica na que entrou o equipo tras gañar á Valencia na segunda xornada do curso ligueiro acabaron precipitando a saída do técnico catalán, que o pasado verán renovou por dúas tempadas.

Óscar García, ao que lle comunicaron a noticia cando se dirixía ás instalacións deportivas da Madroa para adestrar ao equipo, cumpriu o pasado 4 de novembro un ano no banco de Balaídos, ao que chegou para substituír a Escribá.

Neste tempo dirixiu ao equipo 35 partidos, dos que unicamente conseguiu gañar seis, un deles no presente campionato. A pesar de todo, o Celta mantíñase fóra da zona de descenso desde a xornada 22 do anterior curso.

O primeiro persoal exercitouse na mañá deste luns na cidade deportiva ás ordes de Carlos Hugo, Borja Oubiña e o preparador físico Álex Andújar, que formaban parte ata agora do corpo técnico de Óscar García pero sendo empregados do club.

QUINTO TÉCNICO DESTITUÍDO EN TRES AÑOS. O Celta de Vigo terá que buscar agora no mercado un novo adestrador tras a destitución de Óscar García o décimo sexto sexto técnico do primeiro persoal en ser cesado desde que Carlos Mouriño asumiu a presidencia do club en 2006, o quinto nos últimos tres anos.

Ao preparador catalán, ao que renovaron o pasado verán por dúas tempadas, cesárono cando o curso ligueiro aínda vai na novena xornada, co equipo fóra da zona de descenso e logo de asinar a súa mellor actuación da tempada no Martínez Valero a pesar de non pasar do empate ante o Elxe (1-1).

O desexo de Óscar García de apartar a Antonio Chaves da toma de decisións na área deportiva acabaron distanciándoo dunha boa parte do consello de administración, a pesar de que ata o último momento seguiu contando o co apoio de Mouriño.

Pero o máximo accionista do club acabou cedendo ás presións e na mañá deste luns, aproveitando o parón que vivirá LaLiga Santander polos compromisos internacionais das seleccións, deu o paso de relevar ao técnico de Sabadell.

é a terceira tempada consecutiva en que o Celta destitúe a un adestrador durante o campionato, tras as saídas de Antonio Mohamed e Miguel Cardoso no campionato 2019-20 e a de Fran Escribá na seguinte.

Pero, quizais, o máis preocupantes é o que o conxunto celeste converteuse nunha trituradora de adestradores desde que o arxentino Eduardo Toto Berizzo decidiu emprender unha nova aventura lonxe de Balaídos en 2017.

"Fixen un esforzo enorme por quedarme nun lugar que adoro", dixo o día da súa despedida Eduardo Berizzo, o técnico que guio ao Celta a disputar dúas semifinais da Copa do Rei de xeito consecutivo e unha histórica semifinal da Europa League ante o Manchester United ese mesmo ano.

Desde a súa saída, unicamente Óscar García por tan só cinco días conseguiu estar máis dun ano no banco vigués. Juan Carlos Unzué aguantou toda a tempada pero non cumpriu o seu segundo ano de contrato, mentres que Antonio Mohamed, Miguel Cardoso e Fran Escribá foron cesados meses logo de asumir o cargo.

"Temos que mirarnos máis ao embigo e menos ao adestrador, levamos catro adestradores en dúas tempadas, algo estaremos a facer mal nós", dixo o internacional español Iago Aspas tras a dura derrota encaixada ante a Real Sociedade.

POSIBLES SUBSTITUTOS. O director deportivo, Felipe Miñambres, e o director xeral, Antonio Chaves, levan semanas buscando un substituto para Óscar. Negociaron con Marcelino García Toral pero o asturiano rexeitou a oferta.

O arxentino Eduardo Coudet, ex xogador celeste e actual adestrador do Internacional de Brasil, é agora o principal candidato a ocupar o banco de Balaídos, na que sería a súa primeira experiencia como técnico no fútbol europeo tras pasar por Arxentino, México e Brasil.