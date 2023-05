El caso Vinicius reabre la polémica: ¿hay racismo en España?

"Puto negro", "me cago en tus muertos", "hijo de puta", "Vinicius idiota", "puto negro hijo de puta", "Vinicius, perro", "mono, que eres un puto mono", "tonto, tonto" y "uh, uh, uh". Esto es lo que tuvo que escuchar Vinicius el pasado domingo en el campo del Valencia según anuncia LaLiga, lo que provocaron su ira, y lo que vuelve a poner en primera plana un problema que mancha al fútbol español: el racismo. La reacción de la sociedad española fue este lunes, como no podía ser de otra manera, unánime. Condena a los gestos racistas. En ello coincidieron los representantes de todos los partidos políticos, inmersos en plena campaña electoral.

El Ministerio de Igualdad incluso envió una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a La Liga donde pide que se "fortalezcan y apliquen las medidas que permiten luchar contra el racismo". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió "tolerancia cero con el racismo en el fútbol".

Para el jefe del Ejecutivo, el deporte "se fundamenta en los valores de la tolerancia y el respeto". "El odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol".

En el exterior las cosas se ven de otra manera, sobre todo en Brasil, donde su Gobierno emitió una dura nota. "Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y después de más un episodio inadmisible (...) el Gobierno brasileño lamenta profundamente que hasta el momento no se hayan tomado las medidas necesarias para prevenir y evitar estos hechos de racismo», dice el comunicado, en el que pide a las autoridades gubernamentales y deportivas españolas que castiguen a los responsables de lo ocurrido el domingo.

El Valencia movió ficha este lunes por la mañana y anunció en un comunicado que expulsará de Mestalla "de por vida" a los seguidores que el domingo profirieron insultos racistas a Vinicius. El club explicó que la Policía ya ha identificado a un aficionado que realizó "gestos racistas" a Vinicius y que "se está trabajando de forma coordinada para confirmar la identidad de otros posibles implicados".

"Hermano, necesitas protección... ¿quién protege a Vini en España? ¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esta mierda? Veo dolor y disgusto. Necesita ayuda y las autoridades no hacen una mierda para ayudarlo", señaló el xfutbolista inglés Rio Ferdinand.

El Real Madrid habló a través de un duro comunicado. Anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado como acusación particular tras presentar una denuncia por delitos de odio y discriminación. Mostró "su más enérgica repulsa" y condenó los hechos, que "constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho". A este respecto cabe señalar que la Fiscalía de Valencia abrió de oficio diligencias de investigación por un presunto delito de odio por los insultos a Vinicius.

Según la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert, esta decisión se ha adoptado al tener conocimiento de lo sucedido en el estadio de Mestalla y por decisión del Ministerio Público (de oficio), que de momento no tramita ninguna denuncia por estos mismos hechos. El trámite ahora, añadió, consistirá en recabar información sobre lo sucedido a partir de todas las fuentes disponibles, incluidos vídeos publicados en redes sociales, posible información policial e incluso el acta arbitral del encuentro, entre otras.

"Tenemos un grave problema de racismo que mancha a todo un país", aseguró Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Trasladó todo su apoyo a Vinícius, cuyo comportamiento en el campo considera "un grano de arena" en un "desierto que es el comportamiento de los indeseables". El deseo es una "respuesta firme de la RFEF", pero reclamó Rubiales competencias para realizarla. "Nos hemos encontrado con que otros agentes del fútbol no nos han dejado. Hemos sancionado y estas sanciones no se han podido llevar a término".

Xavi: "Hay que parar el partido y me da igual el escudo"

El Real Madrid mostró su sorpresa por las declaraciones de Rubiales y le criticó su "pasividad" y no actuar "de manera contundente para evitar la situación a la que se ha llegado" con el brasileño, ase arbitral y del VAR en Mestalla no fue "algo aislado". "Nos sorprenden las declaraciones de Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de Fifa, para evitar la situación a la que se ha llegado", aseveró el Real Madrid en un comunicado.

Mientras, Javier Tebas, presidente de LaLiga, cruzó tuits con Vinicius en las redes sociales, defendiendo el trabajo realizado por el organismo que preside y afirmando que "ni España, ni LaLiga son racistas".

De los nueve informes por insultos racistas en estadios españoles de Primera, ocho se produjeron contra el futbolista del Real Madrid. "Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores. Da igual que sean pocos, siempre somos implacables. No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual que vamos a erradicar", señaló.

El escrito de LaLiga

Precisamente LaLiga remitió un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia con los insultos racistas que recibió Vinicius. LaLiga denuncia que en el minuto 72 del choque, el futbolista brasileño se dirigió "escasos metros" fuera del terreno de juego "señalando directamente" a un aficionado local situado en Gol Sur/Grada Mario Alberto Kempes, "que se habría podido dirigir" a Vinícius en términos ofensivos, xenófobos o racistas "concretamente llamándole mono, mono".

LaLiga recordó que ha presentado nueve denuncias por insultos racistas contra Vinicius desde 2021, tres de las cuales fueron archivadas por la Fiscalía, en un caso por no poder identificar a los autores en un y en otros porque la Fiscalía entendió que "los hechos no tienen dimensión penal que se postula".

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, mostró también su aposo an Vinicius. "Toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la Fifa apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia", manifiesta el máximo dirigente del fútbol mundial.