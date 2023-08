Víctor Francos, presidente del CSD: "No está en mis manos echar a Rubiales"

La crisis de Luis Rubiales al mando de la RFEF es una bola de nieve que a pesar de las altas temperaturas no para de ganar tamaño. A su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso y sus gestos obscenos en el palco de autoridades se le suma un historial que está saliendo a la luz.

El presidente del CSD: "No está en mis manos echar a Rubiales"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, subrayó este miércoles que "no se ha producido jamás el cese de un presidente federativo" por parte de la institución que él preside, aludiendo así a las peticiones recibidas en los últimos días para destituir a Luis Rubiales como jefe máximo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras su beso sin permiso a Jenni Hermoso.

"No se ha producido jamás el cese de un presidente federativo por parte del CSD, jamás. Ni siquiera cuando el señor Villar tuvo el caso que tuvo, que fue un procedimiento judicial con detenciones, etc., se produjo el cese por parte del CSD. Se instruyó un procedimiento que llevó a su inhabilitación y que llevó a uno de los vicepresidentes a ocupar su cargo", indicó Francos en el programa El Larguero de la cadena SER.

"Tengo un montón de mensajes de amigos y de conocidos diciendo: 'Echa a este tío'. Y yo quiero aclarar que no está en mis manos eso. Hay otras cosas que sí, que son las que he explicado, pero esa concretamente no. Que todo el mundo tenga claro que yo voy a seguir los procedimientos. He de decir que tengo también mensajes del otro lado, ¿eh? Son posiciones muy enfrentadas en estos temas y por lo tanto tengo posiciones de un lado y de otro que me llegan al móvil", dijo.

"La verdad es que los hechos son inaceptables. Esos hechos requieren de una transparencia, de una investigación y de la resolución, a partir de esa investigación, que corresponda a lo que se determine en la investigación. Y, por lo tanto, el presidente ha sido clarísimo", valoró sobre la reprimenda dada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Luis Rubiales. "El presidente ha marcado el camino. Ya lo ha dicho claramente. Por lo tanto, poco más se puede añadir", señaló.

Francos opinó también sobre la inminente Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. "Esperar, no espero nada. Es decir, cada uno tiene que hacer lo que considera. Ha convocado una Asamblea para el viernes, y tiene el derecho a dimitir y a no dimitir. En todo caso, el Gobierno tiene otras obligaciones, que son aplicar la Ley del Deporte y cumplir con las obligaciones del CSD", apostilló al respecto.

Si esa Asamblea da un simple carpetazo al beso sin permiso de Rubiales a Hermoso, el CSD tomaría cartas en el asunto. "Tendríamos que hablar con el ministro y tendríamos que tomar las decisiones pertinentes, pero no quiero que piensen que queremos subterfugios. Hay una investigación abierta dentro de la Federación y yo tengo mucho interés en leer la resolución final", comentó.

"El CSD se ha puesto en contacto con la Federación para decirle que es urgente y necesario iniciar el procedimiento, y que es urgente y necesario tener la resolución de ese procedimiento. Con lo cual yo creo que la celeridad ha sido absoluta. Yo no puedo controlar si la Federación convoca una asamblea o no, yo no sé quién va a salir bajo palio o no", argumentó Francos sobre esa cita del día 25.

Presión sobre Jenni Hermoso

Víctor Francos también aseguró este miércoles que no quiere "ninguna presión de nadie sobre Jenni Hermoso", la futbolista de la selección española a la que Luis Rubiales besó en los labios en la entrega de medallas como campeonas del Mundial femenino, y anunció que elevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias contra el mandatario.

"No quiero ninguna presión de nadie sobre Jenni (Hermoso). Ni quiero que nadie piense que esto va a depender de lo que ella pueda o no decidir decir, porque es posible que ella decida no decir nada, por lo tanto nosotros respetaremos su decisión", indicó el secretario de Estado para el Deporte en declaraciones en La Sexta recogidas por Europa Press.

Francos insistió en que "no hay ninguna responsabilidad" sobre la futbolista en este episodio. Por lo tanto, "si ella no quiere declarar o no quiere explicar su versión", el CSD lo entenderá "perfectamente".

"Nosotros le hemos pedido a la RFEF que abriese el correspondiente expediente que sus propias normas internas establecen en caso de un posible incumplimiento del protocolo del decoro, de las actitudes sexistas. Sabemos que se ha abierto y yo he solicitado formalmente que sea de forma urgente. Nos gustaría que en el momento de la finalización de la Asamblea se nos remitiese la resolución final", pidió Francos.

Cuando finalice esa Asamblea General Extraordinaria de este viernes, después de que Integridad abriera diligencias, y según anunció el propio Francos, el CSD elevará las denuncias contra Rubiales al TAD. "El lunes iniciaríamos el procedimiento de análisis de las denuncias para su eventual o no elevación al TAD. A más tardar, el lunes, depende de cuando recibamos el expediente", explicó.

"Tengo tres denuncias para elevar al TAD, las tengo que analizar independientemente de lo que diga la Asamblea. Por lo tanto, a mí lo de la Asamblea me interesa muchísimo. Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente estamos en un tema en el que yo creo que es tan político, que es muy bueno tener todas las visiones posibles. Pero yo lo que no puedo hacer es, según lo que pasa en la Asamblea, ignorar las denuncias que tenga y las repetidas", agregó Francos.

Iceta: "Si la Federación no actúa lo hará el CSD"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, advirtió este miércoles de que si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no toma medidas por el beso en la boca que su presidente, Luis Rubiales, dio a la jugadora de la selección femenina Jenni Hermoso tras la final del Mundial, lo hará el Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Han de tomar decisiones, si no las toma la Federación, lo hará el CSD", ha señalado en declaraciones a EFE el ministro desde la India, donde se encuentra esta semana para asistir a la reunión ministerial de Cultura del G20.

"Nosotros tenemos un procedimiento que se elevan denuncias (...) y a partir de ahí se sustancian los expedientes", detalló, explicando que si la Federación no cumple con su deber serán ellos quienes valoren trasladar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el caso.

Viaje de Rubiales a Nueva York

La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga el traslado de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí ha pedido información sobre el viaje a Nueva York que realizó Luis Rubiales con una mujer presuntamente pagado con fondos de este organismo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que dirige la investigación por un delito de administración desleal, quiere constatar las fechas de ese viaje a Nueva York y ha solicitado en una providencia del pasado julio, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso EFE, los documentos justificativos de dicho viaje.

La magistrada investiga desde el año pasado a Luis Rubiales, que aún no ha sido citado a declarar, por el traslado de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí y ha reiterado asimismo la comisión rogatoria que hace meses envió a Andorra en busca de información para la causa.

En el marco de esa investigación, la magistrada ha solicitado a petición de la Fiscalía información respecto al viaje de Rubiales, que el propio presidente de la RFEF negó que fuese personal en el marco de una asamblea general de la institución e indicó que el organismo cubrió el desplazamiento a tres trabajadores -él y dos colaboradores de su gabinete en aquel momento-.

Megan Rapinoe acusa a Rubiales de "agredir" a Hermoso

La exjugadora estadounidense Megan Rapinoe acusó a Luis Rubiales de agredir "físicamente" a Jenni Hermoso. "¿En qué clase de mundo al revés estamos? En el escenario más grande, donde deberías estar celebrando, Jenni (Hermoso) tiene que ser agredida físicamente por este tipo -Rubiales-", declaró Rapinoe en una entrevista al medio estadounidense The Atlantic.

La ganadora del balón de oro en 2019 destacó lo mucho que le "hizo pensar" esa acción del mandatario español sobre lo que tienen que soportar las deportistas. "Pienso en lo mucho que tuvo que soportar el equipo español, algunas jugadoras que se levantaron el año pasado todavía no están en el equipo y tal vez eso fue algo que las impulsó, pero no deberían tener que pasar por eso", remarcó.

Además la centrocampista criticó la celebración efusiva y exaltada del presidente de la RFEF en el palco, junto a otras autoridades. "Hubo otra imagen que señala un nivel profundo de misoginia y sexismo en esa federación y en ese hombre en el pitido final, simplemente agarrándose la entrepierna", concluyó.

Tamara Ramos denuncia humillaciones

Durante la mañana de este miércoles, Tamara Ramos, que coincidió con el presidente de la RFEF en Afe como directora de marketing y que actualmente es directiva del sindicato Futbolistas On, ha sido tajante durante una entrevista en el Programa del Verano de Telecinco. Sobre los comportamientos de Rubiales ha señalado que "no me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido. Humillaciones, golpes —al mobiliario—, palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo".

Continuó afirmando que "delante de todos, él con la sorna que tiene de reírse, que venga y me diga 'tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie merece y menos una profesional que ha venido a trabajar"

Otras sentencias que habría pronunciado Rubiales serían "de qué color traes hoy la ropa interior". Ante esto, Ramos indica que "te sientes tan... Siendo mujer en un mundo de futbol que somos pocas. Es difícil enfrentarte, cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo. Demandé para una rescisión de contrato. Me dijo que si me iba no me daba ni el paro".

En cuanto a las disculpas de Rubiales, afirma que "me parece que no pidió disculpas, pareció un discurso justificándose. La cara que es, la que ha dado, por fin la ha dado, a mí no me sorprende en absoluto".

Ángel Torres

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha sido el primer presidente de LaLiga en posicionarse y reclamar la dimisión de Rubiales. "No puede seguir un minuto más en el cargo".

"Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo", expresó el dirigente durante un acto para presentar a su nuevo equipo de comunicación.

El máximo mandatario del conjunto madrileño remarcó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "debe actuar" y no esperar a la Asamblea extraordinaria convocada por el órgano federativo el viernes que solo sirve para ganar tiempo".

Torres, que señaló que no ha vuelto a participar en una Asamblea desde que "se echó a Villar" y "seguramente no vuelva" pero que tiene claro su posición al respecto, advirtió que este hecho puede dividir al pleno de la federación e incluso Rubiales puede "ganar la votación".

El presidente, que subrayó que el fútbol español está dando una "mala imagen" y que este hecho perjudica a la candidatura con Portugal para el Mundial 2030, añadió que el técnico Jorge Vilda tiene que centrarse en entrenar y no pedir que jugadoras aparezcan "en vídeos".

"De momento hay tres denuncias y seguro que habrá más. Tenemos la candidatura del Mundial 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen", concluyó.

Cuca Gamarra

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido aplicar "medidas contundentes" a la conducta Luis Rubiales.

"Los españoles no merecemos esa imagen que nos está avergonzando a todo un país ante todo el mundo y que está empañando una grandísima victoria de un grupo de mujeres que deberían ser las únicas protagonistas", ha explicado Gamarra en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Para Gamarra es "bochornoso" cómo se ha visto a España "en el exterior" por la manera de Rubiales de dirigirse a las jugadoras, "sino también por su comportamiento en el palco" y ha asegurado que "lo que está mal hecho siempre tiene que tener consecuencias". "Los representantes institucionales sean del ámbito político o deportivo deben saber comportarse", ha indicado la dirigente del PP.

Por todo ello, ha expresado su deseo de que "se tomen medidas contundentes y que esta persona no siga representando a España en ningún tipo de acontecimiento porque si ha avergonzado a todo un país no puede estar ahí". Por ello, ha confiado en que "su relación con el presidente del Gobierno no le sirva de nada en esta ocasión y deje de ser pronto presidente de la federación".

UGT exige la dimisión inmediata de Rubiales

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido la dimisión inmediata de Luis Rubiales.

El sindicato, que ha definido la conducta como "reprobable, intolerable y punible", ha reclamado "de manera urgente" su marcha y ha demandado al Consejo Superior de Deportes (CSD) que actué de "forma contundente" aplicando el protocolo de acoso de la Federación y de la Ley del Deporte en caso de que no dimita.

Asimismo, ha lamentado que "en un deporte tan masculinizado" cuya victoria de la selección femenina es un "gran avance para la sociedad" se vea ensombrecido por "conductas sexistas" que siguen imperando en nuestra sociedad y ha subrayado que Rubiales es "indigno" de ocupar un puesto "de tal responsabilidad".

"La presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, con tan alta responsabilidad, no puede ser ocupada por quienes siguen ejerciendo este tipo de comportamientos, propio de las cavernas y contrarios a nuestra normativa legal y a los principios de igualdad irrenunciables de nuestra sociedad del siglo XXI", afirma.



Polémica con Borrell

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se ha sumado a la polémica después de afirmar que las mujeres "estén aprendiendo a jugar tan bien como los hombres". Posteriormente, ante el revuelo generado en las redes sociales, ha asegurado que es "el tiempo de las mujeres" y se ha dado otro paso "hacia la plena igualdad".