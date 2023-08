Caso Rubiales: "He sufrido humillaciones, golpes... Ha sido una barbaridad"

La crisis de Luis Rubiales al mando de la RFEF es una bola de nieve que a pesar de las altas temperaturas no para de ganar tamaño. A su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso y sus gestos obscenos en el palco de autoridades se le suma un historial que está saliendo a la luz.

Durante la mañana de este miércoles, Tamara Ramos, que coincidió con el presidente de la RFEF en Afe como directora de marketing y que actualmente es directiva del sindicato Futbolistas On, ha sido tajante durante una entrevista en el Programa del Verano de Telecinco. Sobre los comportamientos de Rubiales ha señalado que "no me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido. Humillaciones, golpes —al mobiliario—, palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo".

Continuó afirmando que "delante de todos, él con la sorna que tiene de reírse, que venga y me diga 'tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie merece y menos una profesional que ha venido a trabajar"

Otras sentencias que habría pronunciado Rubiales serían "de qué color traes hoy la ropa interior". Ante esto, Ramos indica que "te sientes tan... Siendo mujer en un mundo de futbol que somos pocas. Es difícil enfrentarte, cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo. Demandé para una rescisión de contrato. Me dijo que si me iba no me daba ni el paro".

En cuanto a las disculpas de Rubiales, afirma que "me parece que no pidió disculpas, pareció un discurso justificándose. La cara que es, la que ha dado, por fin la ha dado, a mí no me sorprende en absoluto".

Ángel Torres

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha sido el primer presidente de LaLiga en posicionarse y reclamar la dimisión de Rubiales. "No puede seguir un minuto más en el cargo".

"Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo", expresó el dirigente durante un acto para presentar a su nuevo equipo de comunicación.

El máximo mandatario del conjunto madrileño remarcó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "debe actuar" y no esperar a la Asamblea extraordinaria convocada por el órgano federativo el viernes que solo sirve para ganar tiempo".

Torres, que señaló que no ha vuelto a participar en una Asamblea desde que "se echó a Villar" y "seguramente no vuelva" pero que tiene claro su posición al respecto, advirtió que este hecho puede dividir al pleno de la federación e incluso Rubiales puede "ganar la votación".

El presidente, que subrayó que el fútbol español está dando una "mala imagen" y que este hecho perjudica a la candidatura con Portugal para el Mundial 2030, añadió que el técnico Jorge Vilda tiene que centrarse en entrenar y no pedir que jugadoras aparezcan "en vídeos".

"De momento hay tres denuncias y seguro que habrá más. Tenemos la candidatura del Mundial 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen", concluyó.

Cuca Gamarra

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido aplicar "medidas contundentes" a la conducta Luis Rubiales.

"Los españoles no merecemos esa imagen que nos está avergonzando a todo un país ante todo el mundo y que está empañando una grandísima victoria de un grupo de mujeres que deberían ser las únicas protagonistas", ha explicado Gamarra en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Para Gamarra es "bochornoso" cómo se ha visto a España "en el exterior" por la manera de Rubiales de dirigirse a las jugadoras, "sino también por su comportamiento en el palco" y ha asegurado que "lo que está mal hecho siempre tiene que tener consecuencias". "Los representantes institucionales sean del ámbito político o deportivo deben saber comportarse", ha indicado la dirigente del PP.

Por todo ello, ha expresado su deseo de que "se tomen medidas contundentes y que esta persona no siga representando a España en ningún tipo de acontecimiento porque si ha avergonzado a todo un país no puede estar ahí". Por ello, ha confiado en que "su relación con el presidente del Gobierno no le sirva de nada en esta ocasión y deje de ser pronto presidente de la federación".

UGT exige la dimisión inmediata de Rubiales

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido la dimisión inmediata de Luis Rubiales.

El sindicato, que ha definido la conducta como "reprobable, intolerable y punible", ha reclamado "de manera urgente" su marcha y ha demandado al Consejo Superior de Deportes (CSD) que actué de "forma contundente" aplicando el protocolo de acoso de la Federación y de la Ley del Deporte en caso de que no dimita.

Asimismo, ha lamentado que "en un deporte tan masculinizado" cuya victoria de la selección femenina es un "gran avance para la sociedad" se vea ensombrecido por "conductas sexistas" que siguen imperando en nuestra sociedad y ha subrayado que Rubiales es "indigno" de ocupar un puesto "de tal responsabilidad".

"La presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, con tan alta responsabilidad, no puede ser ocupada por quienes siguen ejerciendo este tipo de comportamientos, propio de las cavernas y contrarios a nuestra normativa legal y a los principios de igualdad irrenunciables de nuestra sociedad del siglo XXI", afirma.



Polémica con Borrell

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se ha sumado a la polémica después de afirmar que las mujeres "estén aprendiendo a jugar tan bien como los hombres". Posteriormente, ante el revuelo generado en las redes sociales, ha asegurado que es "el tiempo de las mujeres" y se ha dado otro paso "hacia la plena igualdad".